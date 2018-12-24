Противники Григоряна приостановили протесты после встречи с генпрокурором

24 декабря 2018, 20:08

Жители Эчмиадзина, требующие вернуть в СИЗО бывшего депутата Манвела Григоряна, добились встречи с генпрокурором Армении Артуром Давтяном на сегодняшней акции протеста в Ереване. Прокуратура не согласна с освобождением Григоряна и обжалует решение суда, пообещал он.

Как писал "Кавказский узел", жители Эчмиадзина, недовольные освобождением Манвела Григоряна, вечером 21 декабря заблокировали выезд из города потребовав вернуть бывшего депутата армянского парламента под стражу. Протестующие перекрыли трассу сразу после того, как суд освободил Григоряна. Акция продолжилась и в следующие два дня. 23 декабря противники Григоряна провели шествие в Эчмиадзине и анонсировали акцию протеста в Ереване.

16 июня Манвел Григорян был задержан, а затем арестован. О том, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При обыске в доме Григоряна были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. 21 декабря Григоряна отпустили на свободу под залог в 52 тысячи долларов.

Жители Эчмиадзина, требующие вновь арестовать Манвела Григоряна, собрались сегодня у здания Генпрокуратуры Армении в Ереване, требуя принять меры для заключения бывшего депутата под стражу. По данным полиции, участниками акции были порядка 60 человек, сообщил присутствовавший на месте событий корреспондент «Кавказского узла».

Активисты потребовали встречи с генпрокурором Артуром Давтяном. Представитель прокуратуры вышел к протестующим и заявил, что генпрокурор согласен принять группу из десяти человек, однако участники акции отказались от такого предложения. «Встреча должна пройти перед камерами», - заявил один из организаторов акций протеста, активист Дживан Абрамян.

Активисты выдвинули ультиматум властям: они потребовали, чтобы генпрокурор вышел к ним в течение 20 минут, пригрозив в противном случае перекрыть трассу Ереван - Эчмиадзин. Несколько групп жителей Эчмиадзина стоят наготове и «ждут отмашки, чтобы перекрыть дорогу», заявил один из участников акции.

К 13.00 по местному времени (12.00 мск) к участникам акции протеста вышел генпрокурор Артур Давтян. Он заверил протестующих, что прокуратура подаст апелляционную жалобу на освобождение Манвела Григоряна.

«Мы уже получили решение суда, сегодня прокуратура обжалует освобождение Манвела Григоряна в апелляционной инстанции. Мы будем последовательны, чтобы сегодня же суд принял жалобу. Согласно закону, в течение трех дней будет известна дата судебного заседания», - подчеркнул генпрокурор.

Давтян отметил, что суд обосновал свое решение состоянием здоровья. «Сторона обвинения не согласна с выводами суда. У Григоряна нет болезней, несовместимых с лишением свободы», - заявил он.

После встречи с генеральным прокурором организаторы акции согласились приостановить протесты до оглашения решения Апелляционного суда.

С 14 июня в Эчмиадзине проходили акции протеста с требованием отставки мэра города, сына Манвела Григоряна Карена Григоряна. 16 июня протестующие на время перекрыли улицы в центре города, при этом акция протеста проходила на фоне митинга в поддержку градоначальника. 18 июня Карен Григорян подал в отставку с поста мэра Эчмиадзина "по собственному желанию".

Жители Эчмиадзина расценивают пребывание Манвела Григоряна на свободе как угрозу для общества, поскольку окружение бывшего депутата обладало властью в городе на протяжении 25 лет и "держало в страхе" его жителей, заявил Дживан Абрамян корреспонденту «Кавказского узла».

«У жителей еще свежи в памяти бесчинства, которые творило его окружение в городе. Манвел Григорян на свободе – это большая проблема для каждого жителя Эчмиадзина», - отметил активист.

По его данным, Манвел Григорян находится после освобождения в своем особняке. Если суд освободил Григоряна под залог из-за болезней, то бывший депутат должен быть сейчас в больнице, добавил Абрамян.