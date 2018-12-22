Манвел Григорян освобожден под залог

22 декабря 2018, 07:33

Суд в Ереване отпустил на свободу депутата армянского парламента и главу Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна под залог в 52 тысячи долларов.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня Манвел Григорян был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь. При обыске в доме Григоряна были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. 12 декабря суд отказался освободить его под залог.

Манвел Григорян вышел на свободу после уплаты залога в размере 25 миллионов драмов (около 52 тысяч долларов) сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Арсен Мкртчян. Он отметил, что суд должен был принять такое решение и раньше.

При этом адвокат не стал раскрывать, как было аргументировано ходатайство об изменении меры пресечения. По его словам, слушание было за закрытыми дверьми, поэтому сообщать детали защита не вправе. "Могу сказать только, что не только по состоянию здоровья суд освободил из-под стражи моего подзащитного", - отметил Мкртчян.

Отметим, что сын генерала, бывший мэр Эчмиадзина Карен Григорян обвинен в хищении, а супруга Григоряна Назик Амирян - в незаконном хранении оружия и взрывчатки.