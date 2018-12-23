Участники шествия в Эчмиадзине потребовали вернуть Григоряна в СИЗО

23 декабря 2018, 13:28

Жители Эчмиадзина провели сегодня шествие против освобождения бывшего депутата Манвела Григоряна и анонсировали акцию протеста у здания Минюста в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", жители Эчмиадзина, недовольные освобождением Манвела Григоряна, вечером 21 декабря заблокировали выезд из города потребовав вернуть бывшего депутата армянского парламента под стражу. Протестующие перекрыли трассу сразу после того, как суд освободил Григоряна. Акция продолжилась и 22 декабря, но после переговоров с мэром протестующие согласились разблокировать дорогу.

16 июня Манвел Григорян был задержан, а затем арестован. О том, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При обыске в доме Григоряна были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. 21 декабря Григоряна отпустили на свободу под залог в 52 тысячи долларов.

Жители Эчмиадзина сегодня продолжили акции протеста с требованием отменить решение суда об освобождении под залог бывшего депутата Манвела Григоряна. Участники акции собрались на центральной площади Эчмиадзина и провели шествие по улицам города в сопровождении полицейских, передал со ссылкой на YouTube-трансляцию информационного портала 1in.am корреспондент «Кавказского узла».

Активисты потребовали изменения судебной системы. «Правосудие должно служить интересам народа. Мы продолжим акции и прекратим протестовать лишь тогда, когда Григорян вновь окажется за решеткой», - заявил один из организаторов акций протеста.

Он также рассказал о встрече с шефом республиканской полицией Валерием Осипяном. «Разговоры, что с главой полиции договорились более не перекрывать улицы, не соответствуют действительности. Будем действовать по обстоятельствам, и если горожане сочтут необходимым перекрыть дорогу, значит перекроем дорогу», - подчеркнул житель Эчмиадзина.

Другой участник акции заявил, что Манвел Григорян должен понести ответственность за преступления, которые совершались в городе при прежних властях. Акция протеста завершилась во дворе церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине.

С 14 июня в Эчмиадзине проходили акции протеста с требованием отставки мэра города, сына Манвела Григоряна Карена Григоряна. 16 июня протестующие на время перекрыли улицы в центре города, при этом акция протеста проходила на фоне митинга в поддержку градоначальника. 18 июня Карен Григорян подал в отставку с поста мэра Эчмиадзина "по собственному желанию".

Организаторы акции анонсировали ее продолжение 24 декабря в 12.00 по местному времени (11.00 мск) перед зданием Минюста в Ереване.