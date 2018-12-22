22 декабря 2018, 17:45

Жители Эчмиадзина разблокировали дорогу

Участники акции протеста против освобождения Манвела Григоряна разблокировали сегодня трассу из Эчмиадзина после переговоров с мэром.

Как писал "Кавказский узел", горожане, недовольные освобождением Манвела Григоряна, вечером 21 декабря заблокировали выезд из Эчмиадзина, потребовав вернуть депутата армянского парламента под стражу. Автотрассу они перекрыли сразу после вынесения судом решения об освобождении Григоряна.

16 июня Манвел Григорян был задержан, а затем арестован. О том, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При обыске в доме Григоряна были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. 21 декабря Григоряна отпустили на свободу под залог в 52 тысячи долларов.

Один из участников акции заявил сегодня, что судья должен обосновать решение освободить Григоряна под залог. К протестующим обратилась мэр Эчмиадзина Диана Григорян. Она выразила им поддержку, но попросила освободить движение на дороге. Участники акции согласились разблокировать трассу, заявив, что завтра в 11.00 по местному времени (10.00 по мск) продолжат акцию. В 16.30 они разошлись, часть из них отправилась на переговоры с главой республиканской полиции Валерием Осипяном, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию акции в эфире 1in.am. 

Генеральная прокуратура Армении в свою очередь заявила, что обжалует решение об освобождении Манвела Григоряна под залог. "Прокуратура считает недопустимым решение суда", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства. 

Примечание:

"Адвокат Манвела Григоряна пожаловался на угрозу убийством", "Власти Нагорного Карабаха отказались лишать Григоряна звания "Герой Арцаха", "Губернатор призвал участников протестов в Эчмиадзине к переговорам".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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