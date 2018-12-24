24 декабря 2018, 22:09

Прокуратура обжаловала освобождение Манвела Григоряна

Апелляционный суд принял жалобу прокуратуры Армении на решение об освобождении под залог бывшего депутата парламента Манвела Григоряна, сообщил советник генпрокурора.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Эчмиадзина, протестующие против освобождения бывшего депутата парламента Армении, главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна, провели акцию протеста у здания генпрокуратуры в Ереване. Они добились встречи с генеральным прокурором Артуром Давтяном и тот пообещал, что решение об освобождении Григоряна будет обжаловано уже сегодня.

16 июня Манвел Григорян был задержан, а затем арестован. О том, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При обыске в доме Григоряна были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. 21 декабря Григоряна отпустили на свободу под залог в 52 тысячи долларов.

Решение суда первой инстанции общей юрисдикции об освобождении Манвела Григоряна под залог обжаловано, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

О том, что "жалоба подана в Апелляционный суд и уже принята" сообщил сегодня советник генпрокурора Армении по связям со СМИ Гор Аракелян на своей странице в Facebook.

После обещания Артура Давтяна обжаловать освобождение Григоряна жители Эчмиадзина согласились приостановить акции протеста до решения Апелляционного суда. Противники Григоряна начали акции протеста сразу после известия о его освобождении - вечером 21 декабря они заблокировали выезд из города, потребовав вернуть бывшего депутата армянского парламента под стражу. Акции в Эчмиадзине продолжились 22 и 23 декабря.

Примечание:

"Судмедэксперты сочли Манвела Григоряна тяжелобольным", "Манвел Григорян переведен в больницу", "Супруга Манвела Григоряна отпущена под подписку о невыезде".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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