Пациент в больнице. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

15 января 2019, 17:42

Водитель Ибрагима Белхароева отправлен на лечение за пределы Ингушетии

Старейшины вирда шейха Батал-хаджи организовали лечение раненого Або Аушева за пределами Ингушетии ради его безопасности, его состояние остается тяжелым, сообщил представитель вирда.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 31 декабря в Ингушетии неизвестные расстреляли правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. При покушении множественные ранения получил его водитель Або Аушев, он был прооперирован в Республиканской клинической больнице. Родственники Белхароева объявили вознаграждение в 30 миллионов рублей за значимую информацию о преступлении.

Врачи оценивают состояние Або Аушева как стабильно тяжелое, он все еще с трудом разговаривает и пока не может давать показания следователям, сообщил представитель вирда шейха Батал-Хаджи Умар корреспонденту «Кавказского узла».

«Або получил 18 пулевых ранений и чудом остался жив. Его сразу доставили в реанимацию Республиканской клинической больницы, он был прооперирован и находился одно время в реанимации», - сказал он.

По словам источника, все время, пока Або находился в реанимации, возле палаты был полицейский пост. «Або – единственный свидетель убийства Ибрагима, возможно, он что-то успел заметить. Когда врачи разрешили его транспортировать, старейшины вирда шейха Батал-хаджи решили, что долечиваться парню нужно за пределами Ингушетии в целях его безопасности. Рядом с ним его родственники и друзья», - заключил Умар.

Ибрагим Белхароев был потомком шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века. Сам Ибрагим Белхароев не получил религиозное образование и не являлся шейхом. Последователи Батал-хаджи живут в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в статье "Батал-Хаджи", опубликованной на "Кавказском узле". 

"Кавказский узел" следит за развитием ситуации в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов и нападений.

Примечание:

"Жительница Ингушетии убита при стрельбе на рынке", "Пользователи соцсетей напомнили о связях Белхароева и Кадырова", "Похоронен убитый в Ингушетии Ибрагим Белхароев".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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