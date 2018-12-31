Похоронен убитый в Ингушетии Ибрагим Белхароев

31 декабря 2018, 21:42

Погибший при обстреле в Назрани религиозный деятель Ибрагим Белхароев похоронен на родовом кладбище в селе Сурхахи.

Как сообщал "Кавказский узел", правнук шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит сегодня ночью в Ингушетии. При покушении получил ранения водитель Або Аушев. Он прооперирован и находится в удовлетворительном состоянии.

Ибрагим Белхароев похоронен на родовом кладбище в селе Сурхахи рядом с могилой отца Султана-хаджи Белхароева, на месте, где находится погребение - зиярат святого шейха Батал-Хаджи. На церемонию прощания пришли известные общественные и религиозные деятели Ингушетии, представители духовенства из ряда соседних регионов. Сотни людей прочитали заупокойную молитву за усопшего, пишет "Интерфакс".

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века, однако сам он не имел религиозного образования и не являлся шейхом. В числе его родственников - старейшина религиозного направления (вирда) последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев, умерший 7 октября 2017 года после болезни, а также депутат парламента республики Ахмед Белхароев. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в статье "Батал-Хаджи", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".