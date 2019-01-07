Уголовный кодекс. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

07 января 2019, 08:52

Жительница Ингушетии убита при стрельбе на рынке

На рынке в Малгобекском районе мужчина выстрелил в местную жительницу, она погибла на месте.

По версии следствия, инцидент произошел на оптово-розничном рынке в селе Зязиков-Юрт около 12.45 мск 6 января.

54-летняя женщина была смертельно ранена из огнестрельного оружия неустановленного образца, открывший стрельбу мужчина скрылся, сообщило 6 января Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте.

Возбуждено дело по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), уточнило ведомство. Отметим, что санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что правнук шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года в Назрани, его водитель Або Аушев был ранен, его состояние остается тяжелым. По информации следователей, в убийстве участвовали несколько человек, родственники Белхароева пообещали вознаграждение в 30 миллионов рублей за информацию об убийстве. 

Примечание:

"Евкуров объяснил действия силовиков в торговом центре Назрани", "Раненые росгвардейцы перевезены из Назрани в Москву", "Очевидцы рассказали о деталях инцидента в торговом центре Назрани".

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