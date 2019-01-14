Минюст начал проверку просветительского центра "Мемориал"

14 января 2019, 19:48

Научно-информационный и просветительский центр "Мемориал" сегодня передал документы в Минюст России, который заподозрил организацию в выполнении функций "иностранного агента", сообщил сегодня Международный "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2016 года Министерство юстиции России приняло решение включить в реестр иностранных агентов Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (сокращенное название — Международный "Мемориал"). В "Мемориале" решение Минюста сочли противоправными.

Научно-информационный и просветительский центр "Мемориал" входит в состав Международного "Мемориала", как и Правозащитный центр "Мемориал", который был включен в реестр иноагентов 21 июля 2014 года.

О внеплановой проверке Научно-информационного и просветительского центра (НИПЦ) "Мемориал" с 14 января Главное управление Минюста по Москве сообщило 19 декабря 2018 года. Как было сказано в письме ведомства, "предметом проверки является осуществление организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента", сообщает Международный "Мемориал".

Чиновники сообщили, что "проверка проводится … с целью проверки информации, полученной от государственного органа". Какая информация и от какого органа получена, в письме указано не было.

"Сегодня, 14 января 2019 года, Научно-информационный и просветительский центр "Мемориал" передал в Министерство юстиции Российской Федерации документы, затребованные для проверки деятельности организации", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Международного "Мемориала".

НИПЦ "Мемориал" занимается историческими исследованиями и просвещением. Среди результатов его без малого 30-летней работы – ряд фундаментальных справочников по истории государственного террора, созданных в сотрудничестве с главными российскими архивами, указано в сообщении.

На сайте Главного управления Минюста России по Москве информации о проверке НИПЦ "Мемориал", по данным на 19.30 мск 14 января, нет.

Госдума России приняла "Закон об иностранных агентах" 13 июля 2012 года. Он обязывает НКО, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся при этом политической деятельностью, принять статус иностранного агента. Со стороны представителей правозащитных организаций инициатива вызвала критику, они обратились по этому поводу в Европейский суд по правам человека.

Напомним также, что среди некоммерческих организаций, внесенных в реестр иноагентов, оказалось краснодарское отделение общероссийской общественной организации "Российское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал". Вскоре после этого руководство организации решило ликвидировать юридическое лицо, не останавливая работу по созданию Книг памяти. На защиту краснодарского "Мемориала" встали ученые, которые заявили, что при оценке деятельности организации были допущены приемы "сталинской пропаганды".