13 января 2019, 10:30

Азербайджан сообщил об обстрелах с армянской стороны

Позиции азербайджанских военных были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов 22 раза за минувшие сутки, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 января Азербайджан сообщил о 26 обстрелах своих позиций. В свою очередь, Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 170 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 6 по 12 января.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции в селе Кемерли в Газахском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе подверглись обстрелам со стороны Армении, также огонь велся с позиций "близ оккупированных сел", уточнило ведомство.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 10:20 мск нет комментариев относительно данного заявления об обстрелах.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий в зоне карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Кавказский узел" также писал, что 12 января Погранслужба Азербайджана заявила об обстреле экскаватора у линии фронта в Газахском районе. В салон экскаватора попали шесть пуль, водитель не пострадал.

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в использовании кассетных снарядов", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Баку пожаловался в ООН и ОБСЕ на обстрелы гражданского населения".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 января 2019, 13:29

13 января 2019, 12:24

13 января 2019, 11:32

13 января 2019, 10:47

13 января 2019, 10:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи