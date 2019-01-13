Азербайджан сообщил об обстрелах с армянской стороны

13 января 2019, 10:30

Позиции азербайджанских военных были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов 22 раза за минувшие сутки, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 января Азербайджан сообщил о 26 обстрелах своих позиций. В свою очередь, Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 170 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 6 по 12 января.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции в селе Кемерли в Газахском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе подверглись обстрелам со стороны Армении, также огонь велся с позиций "близ оккупированных сел", уточнило ведомство.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 10:20 мск нет комментариев относительно данного заявления об обстрелах.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий в зоне карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что 12 января Погранслужба Азербайджана заявила об обстреле экскаватора у линии фронта в Газахском районе. В салон экскаватора попали шесть пуль, водитель не пострадал.