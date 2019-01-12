Кабина экскаватора, поврежденного 12 января 2019 года в результате обстрела. Фото с сайта Погранслужбы Азербайджана http://dsx.gov.az/xeber/763

12 января 2019, 23:33

Азербайджан заявил об обстреле экскаватора с армянской стороны

В Газахском районе у линии фронта сегодня был обстрелян экскаватор, в кабине которого сидел водитель, выполнявший инженерные работы, сообщила Погранслужба Азербайджана.

Обстрелы по экскаватору, управляемому гражданским лицом, велись 12 января в 11:20 и 11:40 по местному времени (10:20 и 10:40 мск) из пулеметов.

В салон экскаватора попали шесть пуль, также пробито стекло кабины. При этом водитель не пострадал. Инженерные работы велись в районе села Кемерли Газахского района, расположенного за азербайджанским пограничным боевым пунктом, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Госпогранслужбы Азербайджана. Здесь же приводятся фотографии получившего повреждения экскаватора.

Представители Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали эти сообщения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 января Погранслужба Азербайджана также сообщила об обстреле с армянской стороны пограничного перехода у села Кемерли, во время которого был поврежден экскаватор. Комментируя это сообщение, глава генштаба Армении заявил, что азербайджанская сторона отвергает предложенные Арменией механизмы расследования инцидентов на границе.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов за неделю", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны", "Женщина ранена в зоне карабахского конфликта".

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