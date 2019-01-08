Азербайджан обвинил Армению в обстреле экскаватора близ границы

08 января 2019, 23:46

Вооруженные силы Армении обстреляли пограничный переход у села Кемерли, повредив экскаватор гражданского рабочего, сообщила 7 января Погранслужба Азербайджана. Азербайджанская сторона отвергает предложенные Арменией механизмы расследования инцидентов на границе, заявил сегодня глава генштаба Армении.

Как писал "Кавказский узел", 7 января Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в 28 нарушениях перемирия за прошедшие сутки. Сегодня ведомство заявило о 22 обстрелах в течение суток. По информации Минобороны, в течение последних дней противник обстреливал ряд азербайджанских сел, в том числе село Кемерли Газахского района.

Пограничный переход обстреливался со стороны Армении из снайперской винтовки днем 6 января. В момент обстрела в 450 метрах от границы работал экскаватор, которым управлял гражданский. Пули попали в ковш экскаватора и в стекло правой дверцы кабины, говорится в сообщении, опубликованном 7 января на сайте Госпогранслужбы Азербайджана.

К сообщению ведомства приложены три фотоснимка поврежденного экскаватора. На фотографиях видно разбитое стекло кабины и пулевое отверстие в металле.

Власти Армении предлагали внедрить механизмы расследования инцидентов на границе, однако Баку уже неоднократно отказывался от этого предложения, заявил сегодня начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, комментируя сообщение об обстреле погранпоста.

Давтян отметил, что армянская сторона "и сейчас" готова к реализации своего предложения. "Мы можем внедрить международные контролирующие механизмы, и пусть по каждому такому случаю осуществляется международное расследование", - приводит его слова "Спутник-Армения".

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".