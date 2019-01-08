Азербайджан насчитал 22 обстрела со стороны Армении

08 января 2019, 08:34

Позиции азербайджанской армии в минувшие сутки были обстреляны, в том числе в пяти селах, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 7 января Азербайджан также заявил об обстрелах пяти сел. Всего за сутки оборонное ведомство зафиксировало 28 обстрелов со стороны Армении.

С 7 по 8 января подразделения вооруженных сил Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли Газахского района и Заманлы Гедабекского района.

Комментариев по поводу этого заявления на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.30 мск нет.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".