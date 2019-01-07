Солдат армии Нагорного Карабаха. Фото: Sputnik/ Илья Питалев https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20180407/11302226/azerbajdzhan-uvelichil-chastotu-narushenij-rezhima-prekrashcheniya-ognya-v-karabahe.html

07 января 2019, 10:46

Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 28 раз за сутки, под обстрел попали позиции азербайджанских военных в селах Газахского и Товузского районов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций в зоне конфликта с 5 по 6 января. 

С утра 6 января по утро 7 января подразделения вооруженных сил Армении были обстреляны 28 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы со стороны Армении попали позиции военных в селах Кемерли, Джафарли в Газахском районе и Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу в Товузском районе, а также на безымянных высотах в этих районах, огонь велся и с территорий "близ оккупированных сел", уточнило ведомство.

По данным на 10.40 мск сегодня, комментариев относительного данного заявления об обстрелах нет на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о  происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта", "Военные атташе осмотрели место обстрела в Азербайджане", "Политологи: Армения признает Нагорный Карабах в случае провала переговоров о его статусе".

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07 января 2019, 11:23

07 января 2019, 10:56

07 января 2019, 10:46

  • Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел

    Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 28 раз за сутки, под обстрел попали позиции азербайджанских военных в селах Газахского и Товузского районов, сообщило Минобороны страны.

07 января 2019, 09:54

07 января 2019, 08:52

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