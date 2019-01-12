Самоходные артиллерийские установки на учениях азербайджанских войск. Декабрь 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az/ru/news/provedeny-prakticheskie-strelby-iz-samohodnyh-artillerijskih-ustanovok-dana-video-25292.html

12 января 2019, 13:00

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении 26 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 11 января Азербайджан сообщил о 28 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - заявило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

В сообщении отмечается, что обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которую Азербайджан считает оккупированной.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 13:00 мск нет реакции на данное заявление.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в использовании кассетных снарядов", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Баку пожаловался в ООН и ОБСЕ на обстрелы гражданского населения".

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