Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны

12 января 2019, 13:00

Военнослужащие Армении 26 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 11 января Азербайджан сообщил о 28 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - заявило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

В сообщении отмечается, что обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которую Азербайджан считает оккупированной.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 13:00 мск нет реакции на данное заявление.