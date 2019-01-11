11 января 2019, 09:48
Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта
Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 28 раз за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 10 января Азербайджан зафиксировал обстрелы в шести селах. Всего Минобороны страны насчитало 30 обстрелов с 9 по 10 января.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.
По данным ведомства, позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в том числе в селах Джафарли, Бала Джафарли Газахского района и в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".