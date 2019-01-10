Азербайджан насчитал 30 обстрелов в зоне конфликта

10 января 2019, 09:41

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны, в том числе в шести селах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 9 января Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта. Всего оборонное ведомство зафиксировало 25 обстрелов с 8 по 9 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли Газахского района, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Заманлы Гедабекского района.

Комментариев по поводу этого заявления на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".