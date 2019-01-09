На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

09 января 2019, 09:32

Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны 25 раз, под обстрел попали два приграничных села, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января Азербайджан зафиксировал 22 обстрела своих позиций.

Режим перемирия с утра 8 января по утро 9 января был нарушен 22 раза, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По данным ведомства, обстрелам со стороны Армении подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы в Газахском районе и селе Коханеби в Товузском районе, также обстрелы велись с позиций "близ оккупированных сел".

Комментариев по поводу этого заявления об обстрелах на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск сегодня нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что 7 января Погранслужба Азербайджана заявила об обстреле вооруженными силами Армении пограничного перехода у села Кемерли, был поврежден экскаватор гражданского рабочего.

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта,  "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта", "Военные атташе осмотрели место обстрела в Азербайджане", "Политологи: Армения признает Нагорный Карабах в случае провала переговоров о его статусе".

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    Попытки создать общественные механизмы, основанные на обычном праве, связаны с актуализацией этнических и национальных проектов, однако они не всегда успешны, отметил политолог Ахмет Ярлыкапов. Инициатива Высшего совета осетин, предложившего воссоздать традиционные суды "Тархон", нежизнеспособна, так как отсутствует единое понимание обычаев, заявил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. Осетинское общество слишком разнородно и не готово следовать единым нормам и предписаниям традиционных судов, считает историк Георгий Чочиев.  Предлагаемые традиционными судами крайние меры порицания в виде бойкота не могут быть применены в современных условиях, отметила филолог Диана Сокаева. 

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