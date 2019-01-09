Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

09 января 2019, 09:32

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны 25 раз, под обстрел попали два приграничных села, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января Азербайджан зафиксировал 22 обстрела своих позиций.

Режим перемирия с утра 8 января по утро 9 января был нарушен 22 раза, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По данным ведомства, обстрелам со стороны Армении подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы в Газахском районе и селе Коханеби в Товузском районе, также обстрелы велись с позиций "близ оккупированных сел".

Комментариев по поводу этого заявления об обстрелах на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск сегодня нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что 7 января Погранслужба Азербайджана заявила об обстреле вооруженными силами Армении пограничного перехода у села Кемерли, был поврежден экскаватор гражданского рабочего.

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".