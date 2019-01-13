Эмин Гусейнов рассказал о сильном давлении на его брата Мехмана в СИЗО

13 января 2019, 05:32

Блогер Мехман Гусейнов, проводящий голодовку в тюрьме, находится под сильным давлением, заявил его брат Эмин Гусейнов. По его словам, власти Азербайджана искажают информацию о состоянии здоровья брата и пытаются скрыть факт проведения им голодовки.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. Мехман сильно подорвал здоровье голодовкой и начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывается от какой-либо иной пищи, заявили брат блогера и адвокат.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания, и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.



12 января Мехман Гусейнов позвонил домой из Бакинского СИЗО-1, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» его брат, находящийся в политэмиграции за рубежом директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

«Мехман говорил с супругой нашего другого брата. При этом телефон был переведен на селектор, и я тоже присоединился к разговору... Разговор продолжался около семи минут. Сначала, примерно две минуты, Мехман расспрашивал про состояние (здоровья) отца. Невестка сказала, что отец чувствует себя неважно, сильно переживает за Мехмана. После того, как она спросила Мехмана, что принести ему, он стал словно под диктовку рассказывать о своих встречах в последние дни с представителями Красного Креста, омбудсмена, провластных НПО, миссии Европейского союза и посольств ряда стран Европы», - рассказал он.

Гусейнов отметил, что новое уголовное дело в отношении брата возбудили из-за него.

«Мехман говорил, что был арестован за свою блогерскую деятельность и расследования фактов коррупции. Однако два года он уже в тюрьме, и не ведет никаких расследований. Поэтому, как сказал Мехман, новое уголовное дело является местью за правозащитную деятельность старшего брата, то есть из-за меня. При этом Мехман говорил посетителям, что не несет ответственности за меня и других членов нашей семьи и вообще за кого-либо. Этот же месседж власти посредством руководителей проправительственных СМИ внедряют в общественное мнение, дабы сформировать мнение, что Мехман якобы отрекается от меня. Поскольку каждый раз мое имя указывается персонально», - отметил он.

По его словам, брат что-то не договаривал по телефону, давая понять, что не имеет возможности говорить свободно.

«Мехман несколько раз отмечал, что не может «о многом говорить из-за ограничений». Но некоторые месседжи он все же передал... Мехман особо отметил, что сейчас его не волнуют условия содержания, и его главной целью является снятие нового необоснованного обвинения. Когда я спросил его, продолжает ли он голодовку, связь оборвалась. После этого как я только не пытался что-то спросить, связь прерывалась. Фактически разговор свелся к монологу Мехмана. Он говорил взволнованным напряженным голосом, и чувствовалось, что рядом его контролируют. Мехман дал понять, что продолжает голодовку, заметив, что «продолжает борьбу в прежнем темпе», то есть принимает только молоко и кефир. При этом он ни разу не сказал, что прекратил голодовку. Мехман также отметил, что находится под наблюдением врачей. У него взяли анализы... Врачи даже воздерживаются вводить ему систему из-за опасений негативных последствий, и решение примут после получения результатов анализов», - подчеркнул Гусейнов.

Он отметил, что власти пытаются сформировать общественное мнение о том, что Гусейнов не проводит голодовку.

«Посредством посетивших его представителей провластных НПО запускаются сообщения, что Мехман принимает молоко, жидкие блюда. Однако на самом деле Мехман принимает только молочные продукты. Если человек получает в течение дня калорий меньше суточной нормы, это считается голодовкой, поскольку организму наносится ущерб... Мехман рассчитывает на длительную голодовку до освобождения его по истечению срока наказания 2 марта», - заявил Гусейнов.

7 января пресс-служба уполномоченного по правам человека в Азербайджане сообщила о встрече представителей омбудсмена с Мехманом Гусейновым в СИЗО. Гусейнов принимает пищу, получает передачи и находится под контролем врачей, заявил представитель омбудсмена. Начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов заявил, что Гусейнов голодал всего один день, нормально питается и встречается с адвокатом. Защита Гусейнова опровергла эту информацию.

Власти использовали визит представителей миссии ЕС и посольств стран ЕС в своих целях

11 января на основании обращения представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане была организована встреча ответственных дипломатов посольств стран Евросоюза с Мехманом Гусейновым в изоляторе, пишет 12 января Trend.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя представительства ЕС в Азербайджане, сотрудники посольств Франции, Нидерландов, Великобритании, Чехии и Германии. Они на месте ознакомились с условиями содержания Мехмана Гусейнова и состоянием его здоровья.

По данным издания, участники встречи "стали свидетелями того, что здоровье Мехмана Гусейнова нормальное, у него нет каких-либо жалоб в связи с условиями его содержания, он может свободно встречаться с адвокатом и со своим отцом".

По мнению Эмина Гусейнова, визит представителей миссии Евросоюза и посольств стран ЕС власти Азербайджана использовали в своих целях.

«Власти стремятся допуском к Мехману разных представителей, в том числе делегации ЕС, сформировать мнение, что у Мехмана все в порядке, разрядить напряженность в обществе и дезориентировать международную общественность... Вообще власти пытаются всячески скрыть информацию о голодовке Мехмана, распространять сообщения о соблюдении его прав», - отметил он.

Он не сомневается в том, что «представители ЕС посетили Мехмана с добрыми намерениями».

«У меня складывается убежденность, что встречи Мехмана с дипломатами и другими представителями не были конфиденциальными, и мой брат не мог говорить всю правду. Мехману и ранее говорили, чтобы «не болтал лишнего», поскольку «адвокаты, международные представители уходят, а он остается». Вызывает сожаление, что представители ЕС не информировали об итогах нашу семью и не сделали заявлений для прессы», - заявил Гусейнов.

«В ответ на просьбу миссии Евросоюза в Баку было организовано посещение Мехмана Гусейнова в СИЗО Кюрдаханы (Бакинский СИЗО-1). Представители посольств Германии, Франции, Голландии, Чехии, Великобритании и миссии Евросоюза приняли участие в этой встрече в пятницу 11 января. Целью этой встречи было познакомиться с состоянием здоровья Мехмана Гусейнова. Делегация Евросоюза следит за ситуацией очень внимательно», - ответил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник представительства ЕС в Азербайджане.

Мехман Гусейнов не знает, какие заявления распространяют от его имени

Эмин Гусейнов также сообщил, что блогер просил выразить благодарность всем, кто борется за его права.

«Мехман также просил, что на следующей неделе его посетили адвокаты. Больше ни о чем он не просил. После смерти нашей матери я всегда мог разговаривать с Мехманом по телефону свободно. Но в этот раз нам не дали возможность общения. Он моих вопросов не слышал. Сам по себе этот факт также свидетельствует о сильном давлении на моего брата», - считает Гусейнов.

Вечером 11 января агентство Report опубликовало текст и факсимиле обращения осужденного блогера Мехмана Гусейнова. В нем опровергалось ухудшение состояние его здоровья. Брат осужденного Эмин Гусейнов и журналистка Хадиджа Исмайлова предположили, что письмо было сфальсифицировано. Адвокаты Гусейнова выразили удивление появлением этого обращения.



На вопрос, писал ли Мехман Гусейнов «обращение к общественности», распространенное от его имени 11 января, Эмин Гусейнов ответил, что во время разговора брат дал понять, что "не знает, что распространяют от его имени".

"Либо текст был сфальсифицирован, либо его принудили переписать готовый текст. По стилю написания ясно, что это Мехман писал не по своей воле. Что интересно, письмо датировано 10 января. Но в тот день у Мехмана была адвокат Шахла Гумбатова, и если это была его инициатива, то он мог бы передать письмо в СМИ через нее", - отметил брат осужденного блогера.

С призывом освободить Мехмана Гусейнова выступили комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, представитель ОБСЕ, международная организация в защиту свободы журналистов "Репортеры без границ" и международная правозащитная организация Amnesty International. 12 января с требованием вмешаться в дело Гусейнова к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch. На фоне множества призывов заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональные группы и их зарубежных покровителей" в попытке начать очередную антиазербайджанскую кампанию.