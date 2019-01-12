Близкие заявили о подложности обращения Гусейнова из СИЗО

12 января 2019, 09:41

Обращение от имени осужденного блогера Мехмана Гусейнова, в котором опровергается ухудшение его здоровья, сфальсифицировано, полагают брат осужденного Эмин Гусейнов и журналистка Хадиджа Исмайлова. Адвокаты Гусейнова выразили удивление появлением этого обращения.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ. Мехман сильно подорвал здоровье голодовкой и начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывается от какой-либо иной пищи, заявили брат блогера и адвокат.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания, и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли , что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

Вечером 11 января агентство Report опубликовало текст и факсимиле обращения осужденного блогера Мехмана Гусейнова. "Я уже 22 месяца отбываю тюремное наказание. И за это время я старался своим поведением не делать того, что бы затронуло чувства других людей. Я бы не хотел, чтобы это обращение также испортило кому-нибудь настроение. Но на днях в ночное время один из пользователей соцсетей опубликовал не соответствующий действительности статус об ухудшении состояния моего здоровья и моем этапировании в лечебное учреждение. Эта информация вызвала серьезное беспокойство у моего отца и моих близких. Я считаю, что надо нужно всегда учитывать чувства людей", - говорится в обращении.

Там также говорится, что Гусейнов не несет ответственности за действия своих близких и сторонников - в частности, своего родного брата Эмина Гусейнова, директора Института свободы и безопасности репортеров, находится в политэмиграции. "Хочу довести до сведения беспокоящихся обо мне людей, что я стою на ногах, принимаю пищу и восстанавливаюсь после голодовки. Я жду, что уголовное дело в отношении меня будет расследоваться справедливо. Заранее благодарю за то, что распространили мое обращение", - говорится в тексте письма Мехмана Гусейнова.

Появление этого обращения вызвало удивление адвокатов Гусейнова. "Мы, встретились с Мехманом в Бакинском СИЗО-1 10 января. Мы не обсуждали содержание, которое опубликовано сегодня агентством Report", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова. По ее словам, Гусейнов подтвердил ей, что вплоть до освобождения намерен принимать только жидкую пищу. "Он будет пить только молоко, молочные соки и фруктовые соки. И это он будет делать до 2 марта – завершения срока его лишения свободы", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что после этой встречи к Гусейнову никто из защитников и членов семьи не ходил. "Поэтому для меня загадка, с кем Мехман Гусейнов мог отправить это письмо", - заявила Гумбатова.

"Обычно заявления заключенного передаются через защитников", - отметил другой адвокат блогера, Фуад Агаев. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что также ничего не знает о написании блогером обращения.

Публичные заявления и обращения заключенных распространяются через адвокатов, которые защищают их интересы, считает и эксперт в области права Халид Агалиев. "Когда же письма от их имени появляются, минуя адвокатов, то возникают сомнения в достоверности обращения или подозрения написания им самим или по своей доброй воле", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова, которая дружит с Гусейновым, считает, что это обращение составил не он. "Письмо написано на грамотном азербайджанском языке. Мехман, будучи русскоязычным, всегда писал на азербайджанском с ошибками. Но это письмо просто шокирует своей грамотностью и правильной структурой предложений. Либо это письмо не Мехман писал, либо в тюрьмах стали успешно обучать грамматике азербайджанского языка", - саркастически заявила Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Находящийся в Вашингтоне правозащитник Эмин Гусейнов в прямом эфире на странице осужденного брата в Facebook заявил, что обращение из СИЗО сфальсифицировано властями. "По стилю и грамматической грамотности видно, что это писал не Мехман. <...> Они пошли на эту фальсификацию, чтобы дискредитировать Мехмана в глазах народа, потому что в обществе есть возмущение и негодование по поводу нового лживого уголовного дела против Мехмана", - заявил Эмин Гусейнов.

Ранее с призывом к освобождению Гусейнова выступили комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, представитель ОБСЕ, международная организация в защиту свободы журналистов "Репортеры без границ" и международная правозащитная организация Amnesty International. На фоне множества призывов заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональные группы и их зарубежных покровителей" в попытке начать очередную антиазербайджанскую кампанию.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".