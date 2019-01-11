Аслан Иритов добился новой проверки потасовки с силовиками

11 января 2019, 23:13

Нальчикский городской суд признал незаконным отказ следствия от уголовного преследования правоохранителей, которые применили физическую силу к главе общественной организации "Вольный аул" Аслану Иритову и его родным, сообщил сегодня представитель активиста.

Как писал "Кавказский узел", следствие отказалось возбудить дело после того, как в потасовке с силовиками Аслан Иритов и его дочь Анжелика получили легкие травмы, у его жены Марины Иритовой оказался сломан палец, а у брата Беслана Иритова - ребро. Юристы "Комитета против пыток" 20 июля подали жалобу в Нальчикский городской суд, потребовав признать отказ следствия незаконным. Нальчикский горсуд признал законным отказ следствия возбуждать дело против силовиков, однако 11 декабря Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил заново рассмотреть этот вопрос в горсуде.

Против главы общественной организации "Вольный аул" Аслана (инвалида, у которого нет кистей рук) и его брата Беслана Иритовых были выдвинуты обвинения в избиении полицейских 31 октября 2017 года. Потерпевшими по делу признаны замначальника Центра "Э" Хамидби Губашиев и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. По их показаниям, силовики с автоматами, которые пришли к Иритовым, собирались вручить Аслану Иритову предостережение о незаконности несанкционированных митингов. 26 октября суд признал Беслана Иритова виновным и приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Дело против Аслана Иритова еще рассматривается судом.

Отказ следователя в возбуждении уголовного дела против силовиков признан незаконным "с третьей попытки", решение было вынесено 28 декабря 2018 года, сообщил сегодня юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов.

"При этом суд не поленился признать незаконным бездействие непосредственного руководителя следователя за то, что он не производит надлежащего процессуального контроля в своем отделе. [...] Хоть и маленькая, хоть и промежуточная, но все же победа здравого смысла", - написал сегодня Аламов на своей странице в Facebook.

Правозащитники пять месяцев пытались отменить последний отказ в возбуждении дела, отметил он. "По заявлениям трижды проводились проверки, и трижды следователи решали, что ничего противоправного в действиях [силовиков] нет", - говорится в посте Аламова.

Суд удовлетворил жалобу защиты Иритова на отказ в возбуждении дела и на бездействие руководителя следственного отдела. Постановление об отказе признано незаконным, а руководитель, чье бездействие "выразилось в ненадлежащей организации процессуального контроля за следователем", обязан устранить допущенные нарушения, говорится в частично опубликованном Аламовым постановлении суда.

Решение суда не означает, что дело в отношении силовиков будет возбуждено: когда оно вступит в законную силу, следствие обязано будет лишь провести дополнительную проверку по материалу и устранить недочеты, пояснил сотрудник "Комитета против пыток". "Следствие обязано будет провести дополнительную проверку в срок от 3 до 30 суток", – приводит сегодня слова Магомеда Аламова "Кавказ-Реалии".

На сайте Нальчикского городского суда информации о принятом по жалобе Иритова постановлении, по состоянию на 22.45 мск 11 января, нет.

"Кавказский узел" писал также, что 18 декабря Верховный суд Кабардино-Балкарии подтвердил приговор брату главы общественной организации "Вольный аул" Беслану Иритову, признанному виновным в применении насилия к полицейским.