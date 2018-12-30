Активисты призвали международные организации вмешаться в дело Гусейнова

30 декабря 2018, 17:31

Рабочая группа по единому списку политзаключенных осудила новое обвинение против блогера Мехмана Гусейнова и призвала международные организации срочно отреагировать на ситуацию с правами человека в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта 2017 года Мехмана Гусейнова приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете за то, что он заявил о пытках после задержания. Досрочного освобождения Гусейнов добиться не смог. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов пытался помешать обыску и избил сотрудника колонии. Правозащитники считают, что на Гусейнова завели новое дело из мести за оппозиционные высказывания. 26 декабря Гусейнов был переведен в карцер, он объявил голодовку. 28 декабря блогера посетили его адвокаты, они заявили, что состояние здоровья Гусейнова резко ухудшилось.

Члены рабочей группы по единому списку политзаключенных уверены, что "за новым уголовном преследование блогера стоят политические мотивы". По их мнению, новое дело связано с критикой власти блогером. В заявлении активистов, распространенном поздно вечером 29 декабря, указывается, что "Гусейнов не единственный человек, столкнувшийся новым сфабрикованным обвинением незадолго до освобождения из заключения".

Рабочая группа по единому списку политических заключенных объединяет группу бывших политзаключенных, журналистов, правозащитников. B нее входят правозащитники Интигам Алиев, Расул Джафаров, Анар Мамедли, юристы Халид Багиров, Халид Агалиев и др. Группа изучает дела политзаключенных, готовит и обновляет отчеты о политических заключенных в Азербайджане. 1 сентября она обнародовала обновленный список политзаключенных из 128 фамилий.

"Новое уголовное дело свидетельствует об отсутствии намерения правительства отказаться от политики арестов своих критиков и игнорирования свободы выражения", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор Рабочей группы, глава Клуба прав человека Расул Джафаров.

В заявлении Рабочей группы приводятся ситуации с другими активистами, которые, по мнению авторов документа, пострадали в связи с критикой власти. "Правительство регулярно используют этот отвратительный метод для устранения политических оппонентов и запугивания других своих критиков", - сказано в документе, копия которого поступила корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, активисты заявили, что журналист Эйнулла Фатуллаев получил за свои публикации 8,5 лет лишения свободы. После того, как в 2010 году ЕСПЧ постановил немедленно освободить его, против него было выдвинуто новое обвинение в незаконном хранении наркотиков, и он повторно осужден к 2,5 года лишения свободы, сказано в заявлении.

В 2016 году экс-министр здравоохранения Али Инсанов за два месяца до освобождения после одиннадцатилетнего заключения столкнулся с новыми обвинениями и был вновь осужден к 7,5 года лишения свободы.

В сентябре 2018 года советник председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамед Ибрагим за несколько дней до освобождения после трехлетнего заключения был обвинен в незаконном хранении в колонии запрещенного предмета. Также в сентябре 2018 года религиозный активист Тельман Ширалиев за несколько недель до освобождения столкнулся с аналогичным обвинением и был приговорен к новому сроку – 5,5 месяца лишения свободы. "Все эти лица признаны местными и правозащитными организациями политзаключенными. Но это далеко не все жертвы репрессивной политики правительства", - говорится в заявлении Рабочей группы.

Авторы документа считают, что "Евросоюз, Совет Европы, ОБСЕ, ООН и другие международные структуры должны срочно обсудить ситуацию с правами человека и жестко потребовать от правительства выполнения своих обязательств в области обеспечения прав и свобод человека".

"Докладчик ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане должна ускорить работу над своим отчетом и в самое ближайшее время представить его на обсуждение", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" член рабочей группы, журналист Хадиджа Исмайлова.

Авторы заявления призвали также международные НПО начать новую более широкую кампанию с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане. На их взгляд, международная правозащитная организация Amnesty İnternational должна рассмотреть по более ускоренной процедуре вопрос о признании "узниками совести" лиц, которые незадолго до завершения сроков своего тюремного наказания вновь столкнулись с уголовным преследования по надуманным обвинениям.

Рабочая группа также призвала международные организации поднять перед ЕСПЧ вопрос о рассмотрении в приоритетном порядке жалобы указанных лиц.

"Правозащитники убеждены, что Гусейнова преследуют за разоблачение коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, а также критику власти. Демократическая общественность страны в тревоге за жизнь Мехмана. Звучат призывы спешно идти на решительные действия, чтобы предотвратить смерть блогера в колонии", - написал блогер "Кавказского узла" "Ветер с Апшерона" в своем посте "Мехман Гусейнов на полпути к смерти" на "Кавказском узле".

Между тем, докладчик ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане, исландский депутат Торилд Сунна Эварсдоттир (Thorhild Sunna) заявила, что представит в январе предварительный вариант своего отчета, в котором отразит и новое уголовное дело против Мехмана Гусейнова.

Доклад будет предложен вниманию комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter. Депутат отметила, что "понимает нетерпение" азербайджанских активистов, однако должна получить разрешение на визит в Азербайджан.

Власти Азербайджана заявляют, что в стране нет политзаключенных.

Напомним, Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррумпированных высокопоставленных чиновниках. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".