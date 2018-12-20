Религиозный активист Тельман Ширалиев повторно осужден в Азербайджане

20 декабря 2018, 23:24

Суд в Баку приговорил религиозного активиста Тельмана Ширалиева к пяти месяцам 18 дням лишения свободы. Правозащитники назвали новое дело в отношении Ширалиева политически мотивированным, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 5 октября истек срок тюремного заключения Тельмана Ширалиева, однако в конце сентября он был обвинен в незаконном хранении запрещенных предметов в колонии. 29 сентября суд избрал в отношении Ширалиева меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, в тот же день его отправили из колонии в СИЗО. Родственники активиста рассказали об этом правозащитникам лишь 21 октября.

22 апреля 2013 года Тельман Ширалиев был приговорен к шести годам лишения свободы по делу верующих, которые 5 октября 2012 года провели в Баку акцию протеста, требуя отменить запрет на ношение хиджаба в школах. В ходе произошли столкновения с сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего более 60 человек были задержаны, 32 из них были привлечены к уголовной ответственности.

Процесс по делу Тельмана Ширалиева, которое рассматривалось в Хазарском районном суде Баку, завершился сегодня, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Суд признал активиста виновным по статье 317-2.1 (изготовление, хранение, ношение в учреждении по отбыванию наказания или в СИЗО запрещенных предметов) УК Азербайджана и приговорил его к пяти месяцам и 18 дням лишения свободы, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" журналист-фрилансер и активистка, защищающая права верующих, Арзу Абдулла.

"Следствие утверждало, что у Тельмана Ширалиева якобы под подушкой нашли шило. Но это надуманное обвинение. Никто не станет хранить при себе запрещенные предметы за неделю до окончания тюремного срока. Тельмана Ширалиева наказали за несгибаемость", - заявила Абдулла.

По ее словам, "ему несколько раз предлагали писать прошение о помиловании, но он отказывался". "Дали почти максимальное наказание, которое предусматривало до 6 месяцев лишения свободы. На суде не была доказана вина Ширалиева. Даже свидетели из числа сотрудников колонии не дали показаний, что шило принадлежит Ширалиеву", - добавила Абдулла.

Она также рассказала, что интересы Ширалиева представлял адвокат по назначению, так как у его защитника Бахруза Байрамова "возникли проблемы с дорожной полиции, из-за чего он был отвлечен от работы". "Мы, группа активистов, сейчас обязательно постараемся попросить кого-нибудь из других независимых адвокатов, несмотря на их занятость, подготовить жалобу в апелляционный суд и защищать его там", - отметила Абдулла.

В Хазарском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили приговор Ширалиеву. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Координатор Союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" (СССПЗА) Эльшан Гасанов назвал новое дело против Ширалиева, "как и предыдущее, политически мотивированным".

"С ним повторилось то, что сделали с активистом партии Народного фронта Азербайджана Мамедом Ибрагимом. За считанные дни до завершения срока наказания вдруг у них "обнаружили колюще-режущие предметы". Ни один здравый человек, тем более политзаключенные, не станут держать при себе незаконные предметы. Цель властей тут одна – сломать, непокорных, показать, что они могут без конца держать их в тюрьме", - заявил Гасанов.

Он убежден, что такие действия "власть предержащих еще больше вызывают возмущение людей и способствует конфронтации в обществе".

"Судебное следствие было проведено спешно. Не были учтены показания свидетелей, не подтвердивших принадлежность шила Ширалиеву. Мы считаем, что (имело место, - Прим. "Кавказского узла") нарушение права Ширалиева на справедливое судебное разбирательство и эффективные средства правовой защиты, гарантированные Европейской конвенцией прав человека", - заявил Гасанов, добавив, что активисты вновь внесут Ширлаева в список политзаключенных.

Напомним, 29 сентября Мамед Ибрагим, отсидевший три года в колонии по обвинению в избиении человека, должен был выйти на свободу, однако был арестован на два месяца по делу о хранении ножа. Защита активиста заявила о подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека. Мамед Ибрагим включен в список азербайджанских политзаключенных, составленный 1 сентября местными правозащитниками, журналистами, адвокатами и другими активистами гражданского общества.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".