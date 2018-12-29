Заочно арестован обвиняемый в угрозах семье Зурабишвили

29 декабря 2018, 09:19

Суд в Тбилиси заочно вынес решение об аресте Георгия Руситашвили, обвиненного в угрозах в адрес Саломе Зурабишвили и ее близких во время президентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", во время выборов в президенты Грузии Саломе Зурабишвили заявила о поступивших ей и ее детям угрозах. МВД Грузии начало расследование 12 ноября. По словам Зурабишвили, авторы угроз установлены - это бывшие военные, связанные с "Единым национальным движением".

Цель угроз - запугать Зурабишвили перед вторым туром выборов в надежде на ее отказ от участия в президентской гонке, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

О решении Тбилисского городского суда заочно арестовать Георгия Руситашвили сообщила пресс-служба прокуратуры Грузии. По данным ведомства, сейчас Руситашвили находится на Украине в составе одного из военизированных подразделений. Он обвинен по статье "Угроза", которая предполагает лишение свободы на срок до года, сообщила сегодня "Грузия Online".

Адвокат Нино Мчедлишвили, представляющая интересы Руситашвили, признала, что ее подзащитный действительно отправлял сообщения Зурабишвили и ее близким. "Насколько они носят признаки угрозы и насколько человек может воспринять их как угрозу и испугаться, это другой вопрос. Просто смешно, что это оказалось угрозой", - процитировали 28 декабря слова адвоката "Новости-Грузия".

Отметим, что это не единственное дело, возбужденное во время президентских выборов Грузии против участников боевых действии на Украине. 2 декабря во время спецоперации в Тбилиси были задержаны шесть граждан Украины и гражданин Грузии, при обыске у них изъяли оружие и боеприпасы. По данным следствия, все задержанные - бойцы украинского добровольческого батальона "Донбасс". После решения суда об аресте они объявили голодовку.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о выборах президента Грузии - на странице "Иванишвили vs Саакашвили".На "Кавказском узле" также опубликована биография Саломе Зурабишвили.