Суд оставил под арестом задержанных в Грузии ветеранов "Донбасса"

15 декабря 2018, 20:10

Апелляционный суд Тбилиси подтвердил сегодня решение об аресте семерых бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс", задержанных во время спецоперации 2 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря во время спецоперации в Тбилиси были задержаны шесть граждан Украины и гражданин Грузии, при обыске у них изъяли оружие и боеприпасы. По данным следствия, все задержанные - бойцы украинского добровольческого батальона "Донбасс". 4 декабря суд заключил их под стражу. В тот же день арестованные объявили голодовку в знак несогласия с обвинением в незаконном приобретении и хранении оружия, сообщил их адвокат.

В суде первой инстанции, принявшем постановление о предварительном заключении задержанных, были соблюдены все процессуальные нормы, решил сегодня Апелляционный суд Тбилиси. Решение об аресте подозреваемых было правомерным, говорится в сообщении пресс-службы Апелляционного суда, которое цитирует «Интерфакс».

Задержанным уже предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного орудия и взрывчатых веществ, передают сегодня же «Вести.Ru».

Отметим, что 5 декабря информацию о задержании граждан Украины прокомментировал посол Украины в Грузии Игорь Долгов. По его словам, власти Украины уважительно относятся к законодательству Грузии и ждут решения суда по делу своих граждан.

Дипломат рассказал, что консул Любомир Король посетил МВД Грузии."Грузинская сторона нас заверила, что все процессуальные действия проходят в соответствии с законодательством, что права украинских граждан не нарушаются, у них есть адвокат и им предоставляются все необходимые услуги. Поэтому мы ждем решения суда", - заявил Долгов.

Он добавил, что к тому времени консул с задержанными не встречался, так как «с их стороны просьбы о встрече не было», передает «Sputnik Грузия».

МВД Грузии и Служба госбезопасности страны после спецоперации в Тбилиси 2 декабря пообещали проверить, связаны ли задержанные с "протекающими в стране политическими процессами". Как сообщалось ранее, спецоперация прошла на фоне недовольства грузинской оппозиции результатами президентских выборов. Оппозиционеры назначили протестный митинг на 16 декабря - день инаугурации объявленной победителем выборов Саломе Зурабишвили, поддержанной правящей партией.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Новости о выборах президента Грузии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили".