Апелляционный суд Грузии отказался отменить итоги президентских выборов

18 декабря 2018, 21:14

Иск оппозиции с требованием аннулировать результаты голосования во втором туре выборов президента Грузии оставлен Апелляционным судом без удовлетворения. Оппозиция намерена подать жалобу на сегодняшнее решение в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", по итогам второго тура выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживаемая "Грузинской мечтой", набрала 59,52% голосов, а ее оппонент, представитель "Единого национального движения" Григол Вашадзе - 40,48% голосов. Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили, обжаловав результаты голосования в суде. 12 декабря обсуждение выборов вылилось в потасовку между депутатами в парламенте Грузии.

Апелляционный суд Грузии сегодня отказался аннулировать итоговый протокол Центральной избирательной комиссии с результатами голосования, передал корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция требовала аннулировать результаты голосования в связи подкупом избирателей, давлением на них и другими массовыми нарушениями.

Альянс "Сила в единстве" также подавал иск с требованием отменить регистрацию Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии. 11 декабря Тбилисский горсуд отказался удовлетворить эти требования, а 13 декабря решение суда первой инстанции подтвердил Апелляционный суд.

По словам юриста "Силы в единстве" Георгия Жамуташвили, решение суда представители альянса намерены обжаловать в Европейском суде по правам человека, передает "Интерпрессньюс".

Новости о выборах президента Грузии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.