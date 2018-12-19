Оппозиция заявила о затягивании суда над активистом ЕНД в Гурджаани

19 декабря 2018, 18:35

Участники акции протеста перед зданием суда в Гурджаани разошлись, узнав, что процесс по делу члена "Единого национального движения" Давида Киркитадзе назначен на 20 декабря. Суд "играет на нервах" протестующих, откладывая заседание, заявил один из лидеров "Силы в единстве" Георгий Вашадзе.

Как писал "Кавказский узел", после столкновений активистов с полицией в Гурджаанском районе 16 декабря были задержаны четыре оппозиционера, в том числе член партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе. Киркитадзе объявил голодовку, а около ста активистов ЕНД собрались сегодня на протестную акцию перед зданием суда в Гурджаани.

16 декабря полицейские остановили автоколонну, направлявшуюся в Телави, чтобы провести акцию протеста во время инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. В результате столкновений семеро полицейских попали в больницу. Неправительственные организации призвали прокуратуру Грузии расследовать обстоятельства этого инцидента.

Часть участников акции приехала из других регионов страны. За ходом акции наблюдали несколько человек в гражданской одежде, стоявших у входа в здание суда. Протестующие весь день ожидали на улице начала процесса по делу Киркитадзе, однако документы по его делу поступили в суд поздно, только к 17.00 (16.00 мск), передает корреспондент "Кавказского узла".

Один из лидеров альянса "Сила в единстве" Георгий Вашадзе выразил свое возмущение тем, что Гурджаанский районный суд назначил процесс по делу Киркитадзе на 20 декабря. "Это не что иное, как игра на нервах. Суду ничего не стоило назначить процесс на сегодня", — заявил Вашадзе на акции перед зданием суда. Оппозиционеры указали на то, что власти преследуют Киркитадзе за повреждение полицейского автобуса, в то время как люди, нападавшие на активистов и сторонников оппозиции во время предвыборной кампании, остаются безнаказанными.

На выборах президента поддержанной правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили уступил Григол Вашадзе, выдвинутый оппозиционным альянсом "Сила в единстве". Оппозиция отказалась признать итоги голосования и потребовала проведения внеочередных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнить это требование.

После получения информации о дате процесса организаторы акции протеста приняли решение разойтись до девяти часов утра (08.00 мск 20 декабря).

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.