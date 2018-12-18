Активисты НПО потребовали расследовать столкновения полиции с оппозицией в Грузии

18 декабря 2018, 05:54

Неправительственная организация "Центр изучения прав человека и мониторинга" призвала прокуратуру Грузии расследовать обстоятельства столкновения полиции с оппозицией по дороге в Телави. Представители грузинских НПО "Демократическая инициатива Грузии" и "Международное общество справедливых выборов и демократии" отметили, что полиция своевременно не предупредила оппозиционеров об альтернативной дороге в Телави и создала для них искусственные препятствия.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря в Телави состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Автоколонна представителей оппозиции, которые отправились в Телави на акцию протеста, была остановлена полицией. Произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Часть активистов отправились в Телави пешком. Полиция объяснила перекрытие дорог мерами безопасности. Семеро пострадавших в результате столкновений сотрудников полиции проходят лечение в стационаре, сообщили сегодня в МВД Грузии.

Противники Зурабишвили установили палатки у здания парламента в Тбилиси. 17 декабря оппозиция анонсировала бессрочные акции протеста в Грузии.

Грузинская неправительственная организация "Центр изучения прав человека и мониторинга" 17 декабря призвала прокуратуру провести расследование столкновения оппозиции с полицией 16 декабря.

Следствие по поводу столкновений полиции и представителей оппозиции в регионе Кахети должна вести прокуратура, а не министерство внутренних дел, которое является заинтересованной стороной, говорится в заявлении НПО (перевела корреспондент "Кавказского узла").

"Для полноценной оценки инцидента необходимы детали и подтвержденные фактические обстоятельства, недоступные в настоящее время", - отмечается в заявлении.

По данным НПО, из доступной информации понятно, что имели место ограничения права на проведение собраний и манифестаций, что могло быть связано с прибытием на церемонию инаугурации делегаций из разных стран мира и связанных с этим мер безопасности.

В заявлении указывается также, что открытым остается вопрос, действительно ли были альтернативные маршруты поездки в Телави для оппозиции и местных жителей, а также были ли эти дороги свободными для движения

НПО также обратила внимание, что МВД своевременно не предупредило оппозицию об альтернативных дорогах в Телави и создало искусственные препятствия.

Прокуратура должна определить законность действий полиции и обстоятельства получения ранений участниками акции и полицейскими.

"(Инцидента) изначально можно было бы избежать при правильной организации", - говорится в заявлении.

Полиция создала для оппозиции искусственные барьеры

"Центр изучения прав человека и мониторинга" в общем доступе не нашел данных о закрытии участков дорог в Кахети и создании альтернативных маршрутов, МВД распространило информацию только после накала ситуации и столкновениях полиции с оппозицией, заявила в эфире телекомпании "Рустави 2" представитель НПО Софо Вердзеули (ее слова перевела корреспондент "Кавказского узла").

"Это было уже запоздалое заявление", - сказала она.

Полиция воспрепятствовала оппозиции в свободе собрания и манифестации, "создав искусственные барьеры". Граждане имеют конституционное право проводить акции там, где они считают нужным, заявил в эфире "Рустави 2" руководитель НПО "Демократическая инициатива Грузии" Георгий Мшвениерадзе.

"(Это) препятствие людям в их конституционных правах", - перевела его слова корреспондент "Кавказского узла".

Руководитель НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии" Михаил Бенидзе считает важным, чтобы в подобных случаях ведомства брали на себя ответственность. По его словам, в противном случае подобное станет нормой и будет повторяться и впредь.

"Создание искусственных барьеров, чтобы он (участники акций) не достигли места собрания, может стать большой проблемой", - сказал он в эфире "Рустави 2" (перевела корреспондент "Кавказского узла").