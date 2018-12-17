Семь полицейских остаются в больницах после столкновений в Грузии

17 декабря 2018, 15:42

Применение силы к полицейским и оскорбление их в ходе столкновений в день инаугурации президента Грузии будет тщательно расследовано, виновные понесут наказание вне зависимости от их статуса, заявил глава МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря в Телави состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Автоколонна представителей оппозиции, которые отправились в Телави на акцию протеста, была остановлена полицией. Произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Часть активистов отправились в Телави пешком. Полиция объяснила перекрытие дорог мерами безопасности. Вечером противники Зурабишвили установили палатки у здания парламента в Тбилиси. Сегодня оппозиция анонсировала бессрочные акции протеста в Грузии.

Семеро пострадавших полицейских проходят лечение в стационаре. При этом точное количество пострадавших результате столкновений сотрудников полиции уточняется, известно о 16, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы МВД Грузии.

"Терпение полиции обусловлено уважением института президента. Обязанность полицейских обеспечение безопасности граждан", - заявил 16 декабря министр внутренних дел Георгий Гахария после посещения полицейских, пострадавших во время столкновений. Глава МВД также выразил благодарность сотрудникам полиции.

С 17 декабря МВД приступает к изучению произошедших стычек и в случае подтверждения фактов понесут наказание все, вне зависимости от их статуса - рядовые представители партий, депутаты парламента или полицейские, говорится в сообщении ведомства, направленного корреспонденту "Кавказского узла" в ночь на 17 декабря.

"Хочу с полной ответственностью заявить, что по каждому подтвержденному факту будет полноценное расследование. Случаи подтвержденного насилия в отношении полицейских - физического, словесного или насилия иного рода - будут расследованы детально. Все понесут наказание вне зависимости от их статуса", - цитируются в сообщении ведомства слова главы МВД Грузии Георгий Гахария.

Он также подчеркнул, что ни у кого нет права осуществлять насилие в отношении граждан Грузии и, тем более, в отношении сотрудников МВД и полиции, которые следят за соблюдением порядка. Виновные понесут наказание исходя из осуществленных правонарушений - Уголовному кодексу или Кодексу административных правонарушений, отмечается в сообщении.

Гарахия также напомнил, что ведомство разработало маршрут поездки в Телави через Кварели и все могли им воспользоваться. Инцидент произошел у села Велисцихе, в то время, как в самом Телави, где проходила инаугурация Саломе Зурабишвили, было спокойно.

Утром 17 декабря несколько сотрудников полиции пришли домой к представителю политсовета партии "Единое национальное движение", входящей в "Силу в единстве" Давиду Киркитадзе, который находится с другими оппозиционерами 16 декабря у села Велисцихе. "Они примерно 20 минут стучали в мою дверь...", - сказал Киркитадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2". Он указал, что протестующие не нападали на полицейских, наоборот, полицейские осуществляли насилие, нападали, мешали перемещению.

Заместить министра внутренних дел Натия Мезвришвили в эфире телекомпании пояснила, что есть видеозапись нападения Киркитадзе на полицейских. "Не стоит удивляться, что в рамках закона полиция заинтересовалась господином Киркитадзе, исходя из этого видео", - сказала она. Она пояснила, что все нарушившие закон в ходе стычек будут вызваны в полицию.

В том, что полиция должна наказывать виновных, невзирая на должности, уверен блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Ни в коем случае не надо срываться! Но, когда полицейского бьют палкой по голове, когда ему плюют в лицо, когда какие-то "эльфы, привезенные из деревень", реально прыгают на полицейских и стараются завязать драку.. То действовать надо в рамках закона, за шкирку, суд и в клетку. Если же прыгает один из лидеров [оппозиции], и его тут же надо задержать и в суд. Точка. Закон для всех един!", - написал блогер.

"Впервые в новейшей истории Грузии была попытка сорвать инаугурацию президента страны со стороны политической партии", - заявил в свою очередь корреспонденту "Кавказского узла" политолог, исполнительный директор НПО "Гражданин" Заал Анджапаридзе.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.