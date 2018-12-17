Оппозиция анонсировала бессрочные акции протеста в Грузии

17 декабря 2018, 13:13

Альянс "Сила в единстве" с 18 декабря начинает акции протеста с требованием провести внеочередные выборы в парламент, заявил сегодня один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря в Телави (Кахетия) состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Автоколонна представителей оппозиции, которые отправились в Телави на акцию протеста, была остановлена полицией, на дороге произошли столкновения. Часть активистов отправились в Телави пешком. Полиция объяснила перекрытие дорог мерами безопасности. Вечером того же дня противники Зурабишвили установили палатки у здания парламента в Тбилиси.

По итогам второго тура президентских выборов в Грузии победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили, набравшая 59,52% голосов. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе (40,48% голосов) и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов. Власти Грузии отказались исполнить требования оппозиционеров.

Оппозиционный альянс "Сила в единстве" с 18 декабря начинает проведение акций протеста, заявил сегодня один из лидеров Григол Вашадзе. "С завтрашнего дня начинаем акции и они не прекратятся ни на один день. Акции будут мирными и проводиться в рамках Конституции", - заявил на брифинге 17 декабря, показанном в прямом эфире "Рустави-2", Григол Вашадзе.

Он заверил, если власти помешают оппозиции в проведении акций, то "ответят" за это, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Вашадзе также отметил, что 16 декабря власти нарушили право на свободу перемещения, свободу слова собрания и свободу выражения тех людей, кто направлялся в Телави на проведение акции протеста. "Хочу ответить на заявление о том, что дорога на Кварели была открыта. Это заявление было ложью", - подчеркнул Вашадзе.

Оценивая произошедшие накануне стычки с полицейскими он указал, что власти переняли методы властей России. "Было беспрецедентное количество мобилизованных полицейских. Мы настоятельно призываем в кратчайшие сроки провести парламентские выборы. Должны быть заменены избирательные комиссии, а выборы проведены по пропорциональной системе", - заявил Вашадзе, перевод слов которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиция не имеет большой поддержки, что показало незначительное число участников акции протеста в Кахетии, указал в свою очередь блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Никто к ним не идет! Вчера оппозиция не смогла собрать даже тысячу человек!" - отметил блогер в записи "Министр ВД Грузии: отныне всех будем наказывать по закону! Мужик сказал - мужик сделал? Или очередное китайское предупреждение?".

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.