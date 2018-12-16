Участники акции протеста в Тбилиси, 16 декабря 2018 года. Кадр телесюжета "рустави 2" http://rustavi2.ge/en/news/121347

16 декабря 2018, 19:53

Оппозиционеры установили палатки у парламента в Тбилиси

Противники президентства Саломе Зурабишвили установили палатки у здания парламента в Тбилиси. Лидеры оппозиции возвращаются в столицу из поездки в Телави, где проходила инаугурация, чтобы выступить на акции.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеры из Тбилиси отправились сегодня утром в Телави, чтобы провести акцию протеста во время инаугурации Саломе Зурабишвили. Полицейские остановили автоколонну оппозиции на дороге и предложили активистам поехать по объездной трассе. Между оппозиционерами и силовиками на дороге произошли столкновения, часть активистов отправилась в Телави пешком. Полиция объяснила перекрытие дорог мерами безопасности высоких гостей, которые прибыли в Телави на инаугурацию.

В Грузии по итогам двух туров президентских выборов победителем была объявлена Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционный кандидат в президенты Григол Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили и потребовали внеочередных парламентских выборов. Власти Грузии отказались исполнить требования оппозиционеров. "Единое национальное движение" объявило о проведении акции протеста в Телави еще трех городах в день инаугурации Зурабишвили.

Активисты оппозиции, не согласные с вступлением Саломе Зурабишвили в должность президента Грузии, начали собираться после завершения инаугурации перед зданием парламента в Тбилиси. Прямые включения с места событий ведет телеканал "Рустави 2", сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

Оппозиционеры протестуют против президентства Зурабишвили, указывая на массовые фальсификации в ходе выборов и припоминая ей слова о пятидневной войне - Саломе Зурабишвили неоднократно возлагала вину за начало военных действий в августе 2008 года на Грузию. Участники акции протеста к 17.50 мск установили перед зданием парламента две палатки со стикерами "Выборы сфальсифицированы". К 19.06 мск число палаток выросло до четырех.

Активисты, которые с утра отправились на акцию протеста в Телави, возвращаются в Тбилиси, они выступят у здания парламента и объявят о дальнейших действиях оппозиции, заявил один из лидеров оппозиционного альянса "Сила в единстве" Георгий Вашадзе в прямом эфире "Рустави 2".

В Телави сегодня смогла попасть только незначительная часть оппозиционеров и их сторонников, основную часть активистов полицейским удалось блокировать на дороге в Гурджанском районе. Прорвав кордон, некоторые оппозиционеры направились в Телави пешком, но после завершения церемонии инаугурации планы провести в этом городе акцию протеста были пересмотрены. Лидеры оппозиции организовали срочные консультации, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

По информации МВД, в ходе стычек с полицейскими на пути в Телави пострадали по меньшей мере трое полицейских. Глава ведомства Георгий Гахария принес свои извинения полицейским "за произошедшее".

По словам Гахария, оппозиция намеревалась сорвать инаугурацию Зурабишвили, блокировав центр Телави автомобилями, поэтому МВД предложило обеспечить им организованную доставку в город, где планировалась акция протеста. 

"Было предложено несколько альтернативных дорог, но это был преднамеренный план [...] Им (оппозиционерам) дали автобусы, но они сами захотели поехать на автомобилях", - сказал министр в эфире "Рустави 2".

МВД поставлена задача обеспечить порядок в день инаугурации мирными средствами, но "с завтрашнего дня" ведомство начнет реагировать на все провокационные действия и оппозиционеры вне зависимости от своего статуса "ответят по закону", подчеркнул он.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.

Примечание:

"Оппозиция Грузии перешла на чрезвычайный режим работы из-за нападений на сторонников", "Активисты провели предупредительную акцию у ЦИК Грузии", "Зурабишвили отказалась работать во Дворце президента".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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