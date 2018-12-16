Полиция предложила оппозиционерам транспорт для поездки в Телави

16 декабря 2018, 14:04

После противостояния активистов и полиции на основной дороге в Телави МВД предложило активистам транспорт, чтобы добраться до этого города по объездной трассе из Кварели.

Как писал "Кавказский узел", автомобильная колонна оппозиционеров, выехавших утром из Тбилиси на акцию протеста в Телави, остановлена полицейскими в Гурджаанском районе. Полицейские предложили им поехать объездной дорогой, но активисты попытались прорвать кордон. В Телави сегодня днем состоится инаугурация Саломе Зурабишвили.

В Грузии по итогам двух туров президентских выборов победителем была объявлена Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционный кандидат в президенты Григол Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили и потребовали внеочередных парламентских выборов. Власти Грузии отказались исполнить требования оппозиционеров. "Единое национальное движение" объявило о проведении акции протеста в Телави еще трех городах в день инаугурации Зурабишвили.

После противостояния с полицейскими активисты, выехавшие сегодня утром из Тбилиси на автомобилях со стикерами "Нет Саломе" и перечеркнутым красной линией фото Зурабишвили, продолжили путь в Телави пешком. Одной из пожилых участниц акции стало плохо, передал корреспондент "Кавказского узла".

Противостояние оппозиционеров и полицейских возле одного из сел Гурджаанского района транслировал в прямом эфире оппозиционный телеканал "Рустави 2". Силовики попытались преградить дорогу активистам, которые вышли из машин и пошли по трассе пешком. После стычек с полицейскими сторонники ЕНД все же начали шествие в направлении Телави. Пожилой женщине, которая во время противостояния с силовиками почувствовала себя плохо, оказали первую помощь сами оппозиционеры - из-за загруженности дороги вызвать на место скорую помощь оказалось невозможно. Полицейские на носилках унесли женщину к месту, куда может подъехать машина скорой помощи.

Оппозиционеры могут беспрепятственно воспользоваться альтернативой дорогой через Кварели, поскольку центральная трасса полностью контролируется полицией, заявил глава департамента патрульной полиции Теймураз Купатадзе. При этом министерство внутренних дел Грузии предложило участникам акции протеста воспользоваться специально предоставленным им для поездки в Телави транспортом.

"У Кварели стоят "шаттлы", которые могут организованно доставить участников акции в Телави на акции протеста. К тому месту, где они ее намерены провести", - сказал заместитель министра внутренних дел Кахабер Сабанадзе сказал он в прямом эфире "Рустави 2".

Ранее мэрия Телави согласовала оппозиционерам проведение акции протеста на окраине города, однако оппозиция отказалась менять место ее проведения. "Единое национальное движение" планирует провести акцию в центре Телави рядом с местом проведения инаугурации Саломе Зурабишвили. Перед церемонией, которая начнется в 15.00 (14.00 мск), полиция перекрыла центральные улицы Телави и оцепила Царский дворец, где пройдет инаугурация.

По словам Сабанадзе, полиция ограничила движение автомобилей на некоторых дорогах во избежание транспортного коллапса, так как на инаугурацию Зурабишвили съезжаются гости высокого ранга. МВД в своем заявлении предупредило об этом граждан, указав конкретную дорогу для проезда в Телави, отметил он.

Оппозиционеры, направившиеся в Телави по центральной дороге, пытались сбросить с дороги полицейскую машину, чтобы освободить перекрытый служебным транспортом МВД проезд. Кроме того, в самом Телави произошла драка между оппозиционерами и людьми в гражданской одежде. Пострадавший в этой драке сторонник оппозиции с окровавленным лицом был показал в эфире "Рустави 2". Бригада скорой помощи оказала ему первую медицинскую помощь на месте.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.