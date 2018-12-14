Оппозиция отказалась изменить место проведения акции в Телави

14 декабря 2018, 17:41

Акция протеста в день инаугурации Саломе Зурабишвили будет проведена в центре Телави, несмотря на просьбу мэрии о выборе другого места, заявил сегодня руководитель избирательного штаба Григола Вашадзе. Он обвинил власти в попытке провокации.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционное объединение "Сила в единстве" на митинге в Тбилиси предложило властям Грузии создать рабочую группу и совместно обсудить пути выхода из кризиса. Если власти не начнут переговоры с оппозицией до инаугурации Саломе Зурабишвили 16 декабря, в этот день будет организован массовый митинг протеста, заявил оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе. При этом власти Грузии отказались проводить внеочередные парламентские выборы, которых добивается оппозиция.

В Грузии по итогам двух туров президентских выборов победителем была объявлена Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта". В день голосования оппозиция заявила о масштабных нарушениях на выборах. Несмотря на то, что Григол Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили, кандидат в президенты заверил, что оппозиция не намерена устраивать революцию.

Мэрия Телави в официальном письме предложила поменять место проведения акции в связи с тем, что выбранная оппозицией территория расположена рядом с местом проведения инаугурации Саломе Зурабишвили и попадает под контроль государственной охраны. Оппозиционеры намерены направиться в Телави автомобильной колонной утром 16 декабря, заявил сегодня руководитель избирательного штаба Григола Вашадзе Георгий Вашадзе.

Он подчеркнул, что после того, как оппозиция направила свои действия в конструктивное русло и предложила властям совместно найти выход из кризисной ситуации в стране, власти стали вести себя "деструктивно". "Предложение мэрии Телави - попытка провокации в отношении оппозиции. Из письма мэрии видно, что сейчас что-то придумали, зачем нужна эта площадь службе охраны?" - приводит слова Георгия Вашадзе, сказанные в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2", корреспондент "Кавказского узла".

По словам Вашадзе, оппозиция не намерена менять место проведения акции протеста и надеется, что ее участникам не станут препятствовать.

В свою очередь председатель парламента, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе не исключил, что во время проведения акции протеста могут быть провокации. "Мы здесь для того, чтобы пресечь такие провокации, чтобы инаугурация прошла без затруднений", - сказал он в эфире телекомпании.

При этом Кобахидзе пояснил, что лично он "не ожидает каких-либо проблем в Телави".

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.