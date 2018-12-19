Оппозиция Грузии начала акцию в поддержку задержанного активиста ЕНД

19 декабря 2018, 14:32

Около ста человек собрались перед зданием суда в Гурджаани, где должно быть рассмотрено дело члена "Единого национального движенияе" Давида Киркитадзе, подозреваемого в нападении на силовиков, сообщила пресс-служба партии.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря грузинские правоохранители задержали в Гурджаани представителя партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе в рамках расследования дела о столкновениях оппозиционеров с полицией 16 декабря. По словам замминистра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили, имеется видеозапись нападения Киркитадзе на полицейских. Задержанный не признает свою вину и в знак протеста объявил голодовку.

16 декабря в Телави состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Автоколонна представителей оппозиции, которые отправились в Телави на акцию протеста, была остановлена полицией возле одного из сел в Гурджаанском районе. Произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Часть активистов отправились в Телави пешком. Семеро пострадавших в результате столкновений сотрудников полиции, по данным МВД Грузии, проходят лечение в стационаре. Неправительственные организации призвали прокуратуру Грузии расследовать обстоятельства столкновения полиции с оппозицией по дороге в Телави.

Давид Киркитадзе подозревается в нападении на полицейского, нанесении ему побоев и повреждении имущества. Он находился в камере предварительного заключения в Телави (регион Кахети), где ему предъявили обвинение. Суд пройдет в этом же регионе в районном центре Гурджаани, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-центра оппозиционной партии "Единое национальное движение".

В ожидании судебного процесса перед зданием суда собрались лидеры, активисты и сторонники ЕНД, в том числе и бывший кандидат в президенты Грузии, один из оппозиционных лидеров Григол Вашадзе.

Собравшиеся потребовали освобождения Киркитадзе. Время проведения судебного процесса пока неизвестно, оппозиционеры намерены находится на месте и ожидать начала суда. По оценкам пресс-службы партии, в акции принимает участие около ста человек, сообщает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.