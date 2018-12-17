Задержанный в Грузии активист ЕНД объявил голодовку

17 декабря 2018, 22:21

Задержанный член политического совета парламентской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе не признает свою вину и в знак протеста объявил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", грузинские правоохранители задержали сегодня в Гурджаани представителя партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе в рамках расследования дела о столкновениях оппозиционеров с полицией 16 декабря. По словам замминистра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили, имеется видеозапись нападения Давида Киркитадзе на полицейских. В момент задержания Киркитадзе ехал из больницы, где навещал пострадавших в результате столкновений с полицией сторонников оппозиции, сообщил депутат парламента от ЕНД Ника Мелия. "Европейская Грузия" осудила задержание активиста ЕНД.

Давид Киркитадзе подозревается в нападении на полицейского, нанесении ему побоев и повреждении имущества (353 статья УК Грузии). Статья предполагает наказание в виде денежного штрафа, домашнего ареста на срок до двух лет или лишения свободы на срок до пяти лет. Киркитадзе, не согласный с обвинением, объявил голодовку, сообщил его адвокат Георгий Кондахашвили после посещения подзащитного в камере предварительного заключения сегодня вечером.

"Ему (Киркитадзе) вменяется нападение на сотрудника полиции. Давид Киркитадзе объявил голодовку. Он не считает себя виновным. Он - инструмент политического преследования, осуществляемого властями", - приводит слова Кондахашвили грузинское информационное агентство "ИнтерПрессНьюсс".

16 декабря в Телави состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Оппозиционеры планировали провести в Телави акцию протеста и направились туда на машинах, но были остановлены полицией. Произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Семеро пострадавших в результате столкновений сотрудников полиции проходят лечение в стационаре, сообщили сегодня в МВД Грузии.

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