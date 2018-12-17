17 декабря 2018, 22:21

Задержанный в Грузии активист ЕНД объявил голодовку

Задержанный член политического совета парламентской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе не признает свою вину и в знак протеста объявил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", грузинские правоохранители задержали сегодня в Гурджаани представителя партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе в рамках расследования дела о столкновениях оппозиционеров с полицией 16 декабря. По словам замминистра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили, имеется видеозапись нападения Давида Киркитадзе на полицейских. В момент задержания Киркитадзе ехал из больницы, где навещал пострадавших в результате столкновений с полицией сторонников оппозиции, сообщил депутат парламента от ЕНД Ника Мелия. "Европейская Грузия" осудила задержание активиста ЕНД.

Давид Киркитадзе подозревается в нападении на полицейского, нанесении ему побоев и повреждении имущества (353 статья УК Грузии). Статья предполагает наказание в виде денежного штрафа, домашнего ареста на срок до двух лет или лишения свободы на срок до пяти лет. Киркитадзе, не согласный с обвинением, объявил голодовку, сообщил его адвокат Георгий Кондахашвили после посещения подзащитного в камере предварительного заключения сегодня вечером.

"Ему (Киркитадзе) вменяется нападение на сотрудника полиции. Давид Киркитадзе объявил голодовку. Он не считает себя виновным. Он - инструмент политического преследования, осуществляемого властями", - приводит слова Кондахашвили грузинское информационное агентство "ИнтерПрессНьюсс".

16 декабря в Телави состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Оппозиционеры планировали провести в Телави акцию протеста и направились туда на машинах, но были остановлены полицией. Произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Семеро пострадавших в результате столкновений сотрудников полиции проходят лечение в стационаре, сообщили сегодня в МВД Грузии.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили".

Примечание:

"Оппозиция Грузии обвинила полицию в использовании газа против протестующих", "Оппозиция потребовала отставки правительства Грузии", "Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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17 декабря 2018, 20:54

  • "Европейская Грузия" осудила задержание активиста ЕНД

    Задержанному после столкновений с полицией активисту "Единого национального движения" Давиду Киркитадзе грозит до пяти лет лишения свободы. Оппозиционная партия "Европейская Грузия", не поддержавшая уличные акции ЕНД, призвала власти не лишать активиста свободы, назвав нарушение права на собрания одним из свидетельств глубокого политического кризиса.

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