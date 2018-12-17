"Европейская Грузия" осудила задержание активиста ЕНД

17 декабря 2018, 20:54

Задержанному после столкновений с полицией активисту "Единого национального движения" Давиду Киркитадзе грозит до пяти лет лишения свободы. Оппозиционная партия "Европейская Грузия", не поддержавшая уличные акции ЕНД, призвала власти не лишать активиста свободы, назвав нарушение права на собрания одним из свидетельств глубокого политического кризиса.

Как писал "Кавказский узел", грузинские правоохранители задержали сегодня в Гурджаани представителя партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе в рамках расследования столкновений оппозиционеров с полицией 16 декабря. По словам замминистра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили имеется видеозапись нападения Давида Киркитадзе на полицейских. В момент задержания Киркитадзе ехал в больницу, чтобы проведать пострадавших в результате столкновений с полицией сторонников оппозиции, сообщил депутат парламента от ЕНД Ника Мелия.

16 декабря в Телави состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Оппозиционеры планировали провести в Телави акцию протеста и направились туда на машинах, но были остановлены полицией. Произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Семеро пострадавших в результате столкновений сотрудников полиции проходят лечение в стационаре, сообщили сегодня в МВД Грузии.

Давид Киркитадзе подозревается в нападении на полицейского, нанесении ему побоев и повреждении имущества. Согласно Уголовному кодексу Грузии, оппозиционеру может грозить денежный штраф, домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В результате столкновений с оппозиционерами травмы получили более десяти полицейских, кроме того, повреждена полицейская техника стоимостью в десятки тысяч лари (10 тысяч лари - порядка 3760 долларов), заявило сегодня МВД Грузии.

Действия полицейских, которые преградили оппозиционерам путь в Телави 16 декабря, были обусловлены мерами безопасности 1,8 тысячи гостей инаугурации Саломе Зурабишвили, в том числе высокопоставленных иностранных политиков. Полиция "в рамках закона ограничила маршрут и выделила участникам акции альтернативный путь для поездки в Телави", заявил сегодня на брифинге руководитель криминальной полиции Владимир Боцвадзе.

"Лидеры демонстрации открыто ответили агрессией на предложение полиции. Имели место насильственные действия, среди которых нападения на депутатов парламента и полицейских, зафиксировано несколько фактов препятствования работе журналистов", - приводит слова Боцвадзе пресс-служба МВД Грузии в сообщении, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Парламентская оппозиционная партия "Европейская Грузия" осудила задержание активиста ЕНД. Оппозиционеры должны расценивать задержание Киркитадзе не как преследование отдельного человека, а как послание властей всем несогласным, заявил на сегодняшнем брифинге один из лидеров "Европейской Грузии", депутат парламента Георгий Бокерия.

"Лицензия на насилие есть только у политической группы (лидера правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение") Бидины Иванишвили, оппозиция не может осуществлять свои конституционные прав,а и результатом любого инцидента станет немедленное задержание оппозиционной политической фигуры", - приводит пресс-служба партии слова Бокерии в сообщении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Бокерия отметил, что "Европейская Грузия" не принимает сторону Киркитадзе или ЕНД, однако "режим Иванишвили ведет страну в глубокий политический тупик", ограничивая право на свободу собраний, фальсифицируя выборы, прибегая к насилию и попирая принципы верховенства закона.

"В этой ситуации задержание Киркитадзе не касается лично его, а касается всех наших граждан и всего оппозиционного спектра", - сказал политик. Он призвал власти не лишать Киркитадзе свободы, так как заключение активиста "еще больше осложнит ситуацию".

16 декабря полиция помешала конституционному праву оппозиционеров на свободу выражения мнений, заявил один из лидеров оппозиционного альянса "Сила в единстве" Георгий Вашадзе. Он подчеркнул, что полицейские не предъявили оппозиционерам административный акт об ограничении передвижения на участке дороги в Телави, хотя активисты требовали предъявить им этот документ для ознакомления.

"На это нам ответили: "Мы распространили информацию об этом". В информации содержалось, что могут быть ограничения", - сказал Вашадзе в прямом эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили".