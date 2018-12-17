Член политсовета ЕНД задержан в Грузии

17 декабря 2018, 17:55

Грузинские правоохранители задержали сегодня представителя партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе в рамках расследования столкновений оппозиционеров с полицией 16 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря в Телави состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Оппозиционеры планировали провести в Телави акцию протеста и направились туда на машинах, но были остановлены полицией. Произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Семеро пострадавших в результате столкновений сотрудников полиции проходят лечение в стационаре, сообщили сегодня в МВД Грузии.

Члена политсовета "Единого национального движения" Давида Киркитадзе сегодня задержали в Гурджаани, где он находился вместе со своим соратником депутатом парламента Грузии Никой Мелией. Мелия и Киркитадзе ехали в одной машине, когда, по их словам, заметили следовавший за ними автомобиль. Мелия поинтересовался у находившихся в машине людей, кто они, и в это время на место прибыли полицейские, которые задержали Киркитадзе, заявив, что он подозревается в сопротивлении полиции по статье 353 УК Грузии, передает "Интерпрессньюс".

Есть видеозапись нападения Давида Киркитадзе на полицейских, сообщила заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили. "Не стоит удивляться, что в рамках закона полиция заинтересовалась господином Киркитадзе, исходя из этого видео", - заявила Натия Мезвришвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2". Она пояснила, что все нарушившие закон в ходе стычек будут вызваны в полицию, передает корреспондент "Кавказского узла".

Сам Киркитадзе отрицает свою вину. По его словам, протестующие не нападали 16 декабря на полицейских, а, наоборот, полицейские мешали их перемещению. Оппозиционер отметил, что не собирается сотрудничать со следствием и даст показания только в суде. "Если мне нужно дать показания, то это я сделаю в суде после того, как арестуют зондеров, которые ограничили нам протест", — заявил Давид Киркитадзе еще до задержания.

Он также сослался на видео с места инцидента. "На видео ясно показано, как полиция ограничила нам передвижение. У нас была попытка перетащить транспортное средство, чтобы освободить дорогу и продолжить свой путь. Там видно, что полицейские физически нас оскорбляют. Видно, кто начал драку, провокации", — заявил Киркитадзе, слова которого приводит "Грузия Онлайн".

Киркитадзе был задержан, когда ехал в больницу в Гуржаани проведать пострадавших в результате столкновений с полицией сторонников оппозиции, сообщил Ника Мелия в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Напомним, вечером 16 декабря противники Зурабишвили установили палатки у здания парламента в Тбилиси. Сегодня оппозиция анонсировала бессрочные акции протеста в Грузии.

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