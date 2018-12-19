Суд смягчил условия ареста депутату гордумы Волгограда

19 декабря 2018, 16:44

Бывший депутат Волгоградской городской думы Алексей Зверев, находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, получил возможность общаться с родными и больше времени проводить вне дома, сообщил сегодня адвокат Зверева.

Как сообщал "Кавказский узел", Алексей Зверев и еще два бывших депутата гордумы Волгограда Евгений Щур и Федор Литвиненко в конце ноября были переведены под домашний арест. Попытка прокуратуры обжаловать это решение не удалась.

По данным следствия, трое обвиняемых создали компанию, которая добилась от "Росгосстраха" компенсационных выплат за более чем 150 фиктивных ДТП. Каждый из подсудимых заработал на этом от 33 до 50 миллионов рублей, говорится в материалах дела. В новый состав гордумы Волгограда, избранной в сентябре 2018 года, обвиняемые не вошли.

Защита Зверева добилась в Волгоградском областном суде послаблений режима домашнего ареста, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Юрий Кулиев. "Суд разрешил матери Алексея Зверева навещать его. Также разрешено, чтобы ему звонили супруга и адвокат. С 9 до 12 он может выходить в аптеку рядом с домом, с 12 до 14 с разрешения следователя также можно выходить в аптеки и поликлиники рядом со следственным комитетом", - сказал адвокат.

Он пояснил, что ранее Звереву позволялось посещать поликлинику и магазин с 10 до 12 часов.

Кулиев рассказал, его подзащитный ежедневно ознакамливается в следственном комитете с десятью томами уголовного дела. "Ему приходится сидеть над уголовным делом целыми днями", - отметил адвокат.

На сайте Волгоградского облсуда по состоянию на 16:44 мск 19 декабря нет информации о смягчении условий ареста Звереву.