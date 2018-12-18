Журналисты поспорили о новом витке борьбы с коррупцией в Дагестане

18 декабря 2018, 15:30

Обыски у главы Бабаюртовского района Эльдара Карагишиева следует расценивать как продолжение антикоррупционной кампании на уровне дагестанских муниципалитетов, считают политолог Эдуард Уразаев и главред РИА "Дербент" Магомед Фатуллаев. Дело о хищении денег на ремонт школы - не часть борьбы с коррупцией, а рутинная работа правоохранительной системы, уверен журналист Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря стало известно об обысках в домах и рабочем кабинете главы Бабаюртовского района Эльдара Карагишиева. По данным источника, обыски были связаны с делом о хищении 9,5 миллиона рублей, предназначенных для ремонта школы в селе Бабаюрт. Позже СМИ распространили информацию, что Карагишиева задержали. Чиновника не задержали, а возили на допрос, возразила 15 декабря пресс-служба администрации района.

Эльдар Карагишиев, работавший ранее заместителем прокурора Бабаюртовского района, в сентябре 2015 года был избран депутатом от КПРФ в районное собрание. 25 декабря того же года депутаты выбрали Карагишиева главой Бабаюртовского района.

Эльдар Карагишиев 14 декабря был не допрошен, а опрошен "в рамках дела" о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Дагестану.

"В данный момент выясняются обстоятельства. Задержанных [по делу] нет", - сказал он.

Тот факт, что Карагишиев "победил в острой конфликтной борьбе" с кланом бывшего главы Бабаюртовского района Адильхана Ганакаева, говорит о наличии у Карагишиева определенного влияния в районе, однако влияние бывшего зампрокурора в силовом блоке ограничено Бабаюртовским районом, считает политолог Эдуард Уразаев.

В 2010 году на выборах депутатов райсобрания при попытке регистрации Карагишиева кандидатом в депутаты от КПРФ произошла перестрелка, в которой погиб его дядя Изамудин Карагишиев, еще трое его сторонников были ранены. Инцидент привел к противостоянию между сторонниками Эльдара Карагишиева и действующего тогда главы Бабаюртовского района Адильхана Ганакаева.

Проведенные у Карагишиева обыски являются частью антикоррупционной кампании в Дагестане, которая дошла до уровня муниципалитетов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Уразаев.

По его мнению, обыски у Эльдара Карагишиева следует понимать как "прямой сигнал" Васильева главам муниципалитетов. "В целом до муниципалитетов у Васильева "руки не дошли". Но сигнал прямой с помощью правоохранительных органов им послан", - предположил политолог.

Антикоррупционная кампания используется политиками в Дагестане для смещения конкурентов с должностей, считает Уразаев. "Для этого пишутся заявления в правоохранительные органы, в Интернет вбрасываются компрометирующие сведения, используются знакомые и родственники в органах власти",- пояснил он.

После начала кадровых зачисток в Дагестане наблюдались попытки поднять скандал с помощью дезинформации. Истории с уволенным высокопоставленным силовиком, жалобами на запрет молиться в одном из министерств и другие недостоверные новости не связаны между собой напрямую, но различные группы влияния используют их для внедрения во власть других людей, предположили аналитики.

Главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев считает обыски у Эльдара Карагишиева признаком нового витка антикоррупционной кампании в республике.

"Начинают запускать [новый] этап коррупционной чистки. Как и предполагалось, эта метла опустилась чуть ниже, на уровень муниципалитетов. Думаю, такая работа будет продолжена, а сейчас на острие такой чистки оказался глава Бабаюртовского района", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Фатуллаев.

Владимир Васильев, утвержденный в сентябре 2018 года в должности главы Дагестана, продолжит "кадровые чистки", и дальнейшая работа будет проводиться на уровне "второго эшелона" - муниципальных чиновников и заместителей министров, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

При этом журналист исключил возможность политической подоплеки в обысках у Карагишиева. Эти мероприятия следует рассматривать только как очередной виток антикоррупционной кампании, считает Фатуллаев.

Обыски в администрации Бабаюртовского района не являются очередным эпизодом "кадровых чисток" и не имеют политической подоплеки или признаков борьбы за место главы района, убежден заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Дело само по себе не такое уж крупное, а касается одной из школ, и то денег, связанных с расходами на ремонт", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своей точкой зрения журналист, предположив, что деятельность правоохранителей в Бабаюртовском районе – "планомерная работа" по выявлению коррупционных преступлений.

Представитель республиканского отделения КПРФ затруднился уточнить корреспонденту "Кавказского узла", является ли Карагишиев до сих пор членом коммунистической партии. При этом, по его мнению, интерес силовиков к Карагишиеву связан не с его политическими воззрениями, а с работой на посту главы района.

Отставки глав районов в Дагестане не стали при Васильеве массовыми

Напомним, что в июле Владимир Васильев отчитался президенту России о том, что более 200 чиновников в Дагестане привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. "Мы больше 200 [человек] привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов: кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали", - сказал Владимиру Путину глава республики.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на данных из открытых источников, после того, как Владимир Васильев 3 октября 2017 года был назначен врио главы Дагестана, в республике произошли отставки двух глав районов. 4 марта был отстранен от должности глава Дербентского района Магомед Джелилов, заподозренный в махинациях с землей. 2 декабря с него сняли подозрения, и чиновник был освобожден из-под ареста, а решение отстранить его от должности было отменено. В начале сентября ушел в отставку глава Гунибского района Ахмед Магомедов, который проработал на этом посту около 1,5 года.

Руководитель другого района Дагестана объявлен подозреваемым по уголовному делу, а еще один временно дисквалифицирован. 5 октября следователи сообщили, что глава Каякентского района Магомедэмин Гаджиев подозревается в передаче земельного участка в муниципальную собственность. 23 ноября стало известно, что глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов по решению суда дисквалифицирован на 1,5 года и лишен права занимать должности в муниципальных структурах и госуправлении.

При этом с января 2013 года по октябрь 2017 года, когда Дагестан возглавлял Рамазан Абдулатипов, в список чиновников, обвиненных в преступлениях, осужденных или ожидающих наказания, вошли 16 глав администраций районов и муниципалитетов республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Очищение власти по-абдулатиповски".

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.