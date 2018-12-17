Власти Бабаюртовского района опровергли данные о задержании Карагишиева

17 декабря 2018, 07:41

После обысков силовики увезли главу Бабаюртовского района Эльдара Карагишиева на допрос, но задерживать не стали, заявила 15 декабря районная администрация.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря об обысках в домах и рабочем кабинете главы Бабаюртовского района Эльдара Карагишиева сообщил источник. По его данным, обыски были связаны с делом о хищении 9,5 млн рублей, предназначенных для ремонта школы в селе Бабаюрт. Позже СМИ со ссылкой на администрацию Бабаюртовского района распространили информацию, что Карагишиева задержали.

Глава Бабаюртовского района не был задержан, он "был доставлен на допрос", уточняется 15 декабря в сообщении на сайте администрации района. В нем также отмечается, что Эльдару Карагишиеву никаких обвинений предъявлено не было.

15 декабря в Бабаюртовском районе прошла масштабная акция "Зеленые километры", которой принял участие и Карагишиев, написала 15 декабря "Дагестанская правда".

"Кавказский узел" размещает новости о кадровых чистках в республике, которые проводятся там с начала года, на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".