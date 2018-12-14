Эльдар Карагишиев. Фото: Пресс-служба администрации Бабаюртовского района Дагестана http://babaurt.ru

14 декабря 2018, 15:44

Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана

Глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев задержан после обысков вместе с начальником финансового отдела, сообщили в администрации.

Как писал "Кавказский узел", источник сообщил сегодня об обысках в домах и в рабочем кабинете главы Бабаюртовского района Эльдара Карагишиева. По данным источника, обыски были связаны с делом о хищении 9,5 млн рублей, предназначенных для ремонта школы в селе Бабаюрт.

"Обыски в администрации Бабаюртовского района завершены, силовики забрали главу района и начальника финансового отдела администрации. Обвинение не предъявлено", - цитирует источник в местной администрации ТАСС.

Информации о задержании Эльдара Карагишиева на сайтах региональных МВД и Следкома, а также администрации Бабаюртовского района к 15.45 мск нет.

Напомним, Эльдар Карагишиев стал главой Бабаюртовского района после выборов, которые прошли в сентябре 2015 года.

"Кавказский узел" публикует новости о кадровых чистках в республике, которые проводятся там с января, на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Глава села в Дагестане заподозрен в превышении должностных полномочий", "Обыск прошел в здании Пенсионного фонда Дагестана", "Васильев назвал новым мэром Махачкалы чиновника из Москвы".

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