Эльдар Карагишиев. Фото http://babaurt.ru

14 декабря 2018, 10:17

Источник сообщил об обысках у главы района в Дагестане

Сотрудники ФСБ и полиции проводят обыски в домах и в рабочем кабинете главы Бабаюртовского района Эльдара Карагишиева, сообщил сегодня источник "Интерфакса".

Как писал "Кавказский узел", Эльдар Карагишиев стал главой Бабаюртовского района после выборов, которые прошли в сентябре 2015 года.

"В рабочем кабинете главы Бабаюртовского района Эльдара Карагишиева, а также в его жилых домах, расположенных в селе Бабаюрт и в городе Каспийск, проводятся обысковые мероприятия силовыми структурами УФСБ и МВД по Республике Дагестан", - цитирует сегодня свой источник в 09.40 мск "Интерфакс".

По данным источника, обыски проводятся в связи с делом о хищении 9,5 млн рублей, выделенных на капремонт здания школы в селе Бабаюрт.

На сайтах региональных МВД и Следкома, а также администрации Бабаюртовского района к 10.15 мск нет информации об обысках у главы района.

"Кавказский узел" публикует новости о кадровых чистках в республике, которые проводятся там с января, на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Глава села в Дагестане заподозрен в превышении должностных полномочий", "Обыск прошел в здании Пенсионного фонда Дагестана", "Васильев назвал новым мэром Махачкалы чиновника из Москвы".

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