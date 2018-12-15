Шаройский район. Чечня. Фото Саида Магомедова для «Кавказского узла»

15 декабря 2018, 12:01

МЧС предупредило об опасности лавин в Чечне

Сход лавин возможен в горах Чечни сегодня и до вечера 16 декабря, сообщили спасатели.

Лавиноопасно на высотах от полутора тысяч метров, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель управления МЧС России по Чечне.

По его словам, предупреждение о сходе лавин, объявленное вечером 14 декабря, действует до 18:00 мск 16 декабря.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", в горном чеченском селении Химой сегодня ясная погода без осадков, температура -4 градуса. Ночью похолодает до -6, а днем 16 декабря потеплеет до нуля градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели спустили с Эльбруса пострадавшую туристку", "Спасатели вышли на поиски пострадавшего на Эльбрусе туриста", "Турист из Белоруссии получил травму в горах Кабардино-Балкарии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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