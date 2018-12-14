Главой Минобороны Нагорного Карабаха назначен Карен Абрамян

14 декабря 2018, 14:25

Нового министра обороны и командующего армией Нагорного Карабаха представил сегодня в ходе посещения ведомства президент Бако Саакян. Бывший глава Минобороны Левон Мнацаканян назначен директором Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как писал "Кавказский узел", информация о том, что глава Армии обороны Карабаха Левон Мнацаканян освобожден от занимаемой должности, появилась в СМИ 12 декабря. Однако 13 декабря Левон Мнацаканян заявил, что не писал заявления об отставке.

Ранее источник издания Нraparak связал возможные отставки в Нагорном Карабахе с негативной реакцией карабахских чиновников на заявление члена предвыборного списка блока "Мой шаг" Сасуна Микаеляна о том, что победа "бархатной революции" в Армении важнее, чем война в Нагорном Карабахе. Этим они вызвали гнев врио премьер-министра Никола Пашиняна, утверждает издание.

"Глава государства подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Левон Мнацаканян освобожден от должности министра обороны - командующего Армией обороны. Другим указом президента генерал-майор Карен Абрамян назначен министром обороны", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте главы Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, Карен Саркисян освобожден от должности директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на этот пост назначен Левон Мнацаканян.

"14 декабря Бако Саакян посетил министерство обороны. Президент представил высшему командному составу Армии обороны нового министра - генерал-майора Карена Абрамяна и поблагодарил Левона Мнацаканяна за многолетнюю службу в вооруженных силах, подчеркнув его большой вклад в дело армейского строительства, становления и развития Армии обороны. Президент выразил уверенность, что на новой должности Левон Мнацаканян продолжит с той же преданностью служить родине", - говорится в сообщении на сайте главы Нагорного Карабаха.

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".