Левон Мнацаканян. Фото: © Sputnik / David Galstyan https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20181213/16220226/glava-armii-oborony-karabaha-osvobozhden-s-dolzhnosti-gazeta.html

13 декабря 2018, 17:39

Глава Минобороны Нагорного Карабаха опроверг слухи о своей отставке

Министр обороны и командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян заявил, что не уходил в отставку. Отсутствие такого распоряжения подтвердила и пресс-служба президента.

Информация о том, что глава Армии обороны Карабаха Левон Мнацаканян освобожден от занимаемой должности, появилась в СМИ вчера, 12 декабря.

Кроме того, в отставку будут отправлены секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян и советник президента Аршавир Гарамян, со ссылкой на собственный источник сообщил Нraparak.

Источник связал отставки с тем, что эти чиновники негативно отреагировали на заявление члена предвыборного списка блока "Мой шаг" Сасуна Микаеляна о том, что победа "бархатной революции" в Армении важнее, чем война в Нагорном Карабахе. Этим они вызвали гнев врио премьер-министра Никола Пашиняна, утверждает издание.

9 декабря в Армении прошли выборы в Национальное собрание, по результатам которых большинство мандатов досталось блоку "Мой шаг", лидером которого является врио премьера страны Никол Пашинян.

Микаелян сделал свое заявление еще 26 ноября, участвуя в предвыборном митинге блога "Мой шаг" в городе Талине. "Несколько месяцев назад мы смогли достичь той вершины, о которой не могли мечтать при прежних властях. Мы победили в арцахской войне (вооруженном конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла"), но победа, которую одержал армянский народ в нашей стране, куда важнее, чем победа в той войне", - процитировали депутата "Новости-Армения".

В ответ на это пресс-секретарь Минобороны Нагорного Карабаха Сенор Асратян на своей странице в соцсети призвал избавиться от привычки возвышать одно общенациональное явление над другим. Позже он удалил эту запись. Виталий Баласанян, в свою очередь, назвал неприемлемыми спекуляции на теме Нагорного Карабаха перед выборами в Армении. А Никол Пашинян 29 ноября на митинге в Чамбараке заявил о вмешательстве властей Нагорного Карабаха во внутриармянские дела. "Я в последнее время не очень хорошо понимаю активность представителей власти Карабаха относительно предвыборных процессов в Армении. Не понимаю, почему они пытаются вмешиваться в процесс выборов в Армении <...> Опомнитесь и займитесь своим делом", - привело слова Пашиняна издание.

Сегодня командующий Армией обороны Нагорного Карабаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян заявил, что не писал заявления об отставке. Слухи об отставке не подтвердил и пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. "Если будет приказ, то его все увидят, не будет – не увидят", - сказал он, передал Tert. На сайте Минобороны Нагорного Карабаха по состоянию на 17:39 мск 13 декабря комментариев об этом нет.

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстреле девяти сел", "Показ крылатой ракеты на бакинском параде встревожил армянских обозревателей", "Аналитики в Баку заявили о захвате Азербайджаном стратегических высот в районе Гюннют".

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