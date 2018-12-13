13 декабря 2018, 22:37

Азрет Кадыров возглавил прокуратуру Эльбрусского района

Прокурором Эльбрусского района Кабардино-Балкарии стал советник юстиции, бывший судья Азрет Кадыров.

Приказом генерального прокурора России от 12 декабря Кадыров назначен на должность прокурора района на пятилетний срок. 

До своего назначения Кадыров работал в Управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кабардино-Балкарии. С октября 2006 года по июль 2011 года он занимал должность судьи Эльбрусского районного суда, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура КБР. 

Уточняется также, что Азрет Кадыров в 1992 году закончил Дагестанский государственный университет, работал в должности помощника прокурора Советского района и помощника прокурора Кабардино-Балкарии.

Ранее исполняющим обязанности прокурора Эльбрусского района был Исуф Нибежев.

Примечание:

"Правоохранители в Кабардино-Балкарии выявили факт сбора денег для ИГ", "Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила о проблемах в расследовании резонансных дел", "Замглавы УФСИН Кабардино-Балкарии получил условный срок за мошенничество". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 декабря 2018, 06:23

14 декабря 2018, 05:47

14 декабря 2018, 05:25

14 декабря 2018, 05:08

14 декабря 2018, 04:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии