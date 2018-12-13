Азрет Кадыров возглавил прокуратуру Эльбрусского района

13 декабря 2018, 22:37

Прокурором Эльбрусского района Кабардино-Балкарии стал советник юстиции, бывший судья Азрет Кадыров.

Приказом генерального прокурора России от 12 декабря Кадыров назначен на должность прокурора района на пятилетний срок.

До своего назначения Кадыров работал в Управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кабардино-Балкарии. С октября 2006 года по июль 2011 года он занимал должность судьи Эльбрусского районного суда, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура КБР.

Уточняется также, что Азрет Кадыров в 1992 году закончил Дагестанский государственный университет, работал в должности помощника прокурора Советского района и помощника прокурора Кабардино-Балкарии.

Ранее исполняющим обязанности прокурора Эльбрусского района был Исуф Нибежев.