Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

19 января 2024, 08:19

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14 лет назад, 19 января 2009 года, в центре Москвы у дома №1 по улице Пречистенка было совершено убийство адвоката Станислава Маркелова. При нападении на адвоката была ранена сотрудница "Новой газеты", активистка анархо-экологического движения Анастасия Бабурова, которая от полученных ран скончалась. "Кавказский узел" публикует информацию об обстоятельствах совершения этого преступления, приводит хронику и результаты расследования этого резонансного убийства.

Обстоятельства преступления

19 января 2009 года в Москве в Независимом пресс-центре на Пречистенке проходила пресс-конференция, посвященная досрочному освобождению бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного в 2003 году к 10 годам заключения в колонии строгого режима и лишению всех званий и наград за похищение и убийство 18-летней жительницы чеченского села Танги-Чу Эльзы Кунгаевой.

В пресс-конференции принимал участие адвокат семьи Эльзы Кунгаевой Станислав Маркелов, заявивший, в частности, что он не исключает вероятности обращения в международный суд в случае, если все возможности по обжалованию освобождения экс-полковника в России будут исчерпаны. В тот же день Маркелов был намерен отправить повторную жалобу в Ульяновский облсуд с требованием отменить решение Димитровградского районного суда об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова.

После окончания пресс-конференции Станислав Маркелов вышел из здания и направился к своей машине, которая была припаркована у дома №1 по улице Пречистенка. Его сопровождала внештатная журналистка "Новой газеты", студентка журфака МГУ Анастасия Бабурова, также присутствовавшая на мероприятии .

Навстречу Маркелову и Бабуровой шел молодой человек . Обойдя их, он выхватил пистолет с глушителем и выпустил пулю в затылок Станиславу Маркелову. Обернувшаяся на звук выстрела, Анастасия Бабурова попыталась схватить стрелявшего и была смертельно ранена в голову. После этого убийца произвел контрольный выстрел в Маркелова и бросился бежать в сторону метро "Кропоткинская". На пути ему попалась группа прохожих, которых он, махнув пистолетом, заставил разойтись.

Анастасия Бабурова, получившая тяжелое ранение в голову, в тот же день скончалась в Пироговской больнице города Москвы.

Версии

Следственный комитет прокуратуры РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). В качестве основной версии возможной причины убийства рассматривалась профессиональная деятельность Станислава Маркелова.

Как сообщил правозащитник Лев Пономарев, 16 января Станислав Маркелов рассказал Пономареву о том, что ему поступали анонимные звонки с угрозами расправы. По словам Маркелова, звонки появились сразу же после того, как прессе стало известно о его намерениях обжаловать освобождение Юрия Буданова. По мнению Пономарева,"у следствия должно быть две версии": "Первая - месть за Буданова. Возможно, этот человек был на пресс-конференции, и услышанное заставило его выстрелить. Убийство в людном месте не выглядит как подготовленное". Вторая версия, как заявил Пономарев, связана с местью нацистов: "Маркелов был самым известным адвокатом в России, который выступал против нацистов. На нацистских сайтах висели угрозы его жизни, это абсолютно точно".

Одной из наиболее распространенных стала версия о причастности к убийству друзей или сослуживцев Юрия Буданова.

20 января 2009 года отец убитой Юрием Будановым Эльзы Кунгаевой Виса Кунгаев, проживающий сейчас вместе с семьей в Норвегии, заявил: "У меня нет сомнений, что это связано с делом Буданова. Еще на суде Буданов сказал Маркелову: "Я тебе, пацан, откручу голову". По его словам, "у Буданова есть сторонники". "Это заказ Буданова, я уверен на 100%. Ведь когда он был в тюрьме, угроз Стасу не было, он спокойно жил в Москве. Как только он вышел – Стаса убили", - сказал Кунгаев.

В свою очередь бывший адвокат Юрия Буданова Алексей Дулимов, защищавший его интересы в суде кассационной инстанции, заявил, что его подзащитный никогда не стремился мстить Кунгаевым, а тем более их адвокату, "который представляет законные интересы в том понимании законности, как это понимают Кунгаевы".

Сам Юрий Буданов в день убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой также подтвердил, что непричастен к преступлению. "Зачем мне это нужно? Чем мне убитый или потерпевшая журналистка насолили? Ничем! Я человек, и то, что сегодня случилось в центре Москвы, для меня не только разбой, но и трагедия. Это гнусная, подлая провокация, к которой я не имею никакого отношения", - сказал Буданов в телефонном интервью "Комсомольской правде" 20 января 2009 года.

Как сообщало РИА "Новости" 19 января 2009 года, заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь предположил, что убийство Станислава Маркелова могло быть связано с нападением на главного редактора и журналиста газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова, которого также защищал Маркелов.

Так как С.Маркелов много работал по делам неофашистов, то еще одной озвученной версией убийства стала месть неонацистов за успешную деятельность Маркелова по защите антифашистов.

Станислав Маркелов также многократно представлял интересы чеченцев. Среди его подзащитных была чеченка Яха Несерхоева, находившаяся среди заложников на Дубровке и подозревавшаяся в пособничестве террористам, а также Зелимхан Мурдалов, пропавший без вести в январе 2001 года. В ноябре 2007 года суд Чечни приговорил к 10,5 года заключения старшего лейтенанта Ханты-Мансийского ОМОН Сергея Лапина, который подозревался в применении к Мурдалову пыток.

Среди подзащитных Станислава Маркелова был Заур Мусиханов, чеченский боевик, не замеченный в тяжких преступлениях и добровольно сдавшийся в феврале 2003 года. После того как Мусиханов отказался поступить на службу в отряды, охранявшие Рамзана Кадырова, он подвергся судебному преследованию. 24 сентября 2004 года Верховный суд Чечни приговорил Мусиханова к девяти годам колонии строгого режима.

Еще одним громким "чеченским делом" стало дело Мохмадсалаха Масаева. По утверждениям Масаева, его похитили в Чечне в сентябре 2006 года люди Кадырова и продержали в заложниках до января 2007 года (10 июля 2008 года в "Новой газете" было опубликовано его интервью). В августе того же 2008 года Масаев исчез в Чечне. Станислав Маркелов в марте 2008 года добился возбуждения уголовного дела по факту незаконного лишения Масаева свободы. После очередного исчезновения Масаева Маркелов добился возбуждения уголовного дела по факту похищения. По информации "Коммерсанта", в связи с похищением Масаева адвокат готовил иск в Страсбургский суд.

2 марта 2009 года газета "Совершенно секретно" сообщила, что клиентом Станислава Маркелова был также Умар Исмаилов, бывший телохранитель Рамзана Кадырова, убитый 13 января 2009 года в Вене. По сообщениям СМИ, Исмаилов подал иск о пытках в Чечне в Европейский суд по правам человека.

Таким образом, в профессиональной деятельности адвоката Маркелова "чеченские дела" занимали значительное место, что подтолкнуло некоторые СМИ склониться именно к этим версиям: например, убийство Маркелова было совершено из мести за Лапина или же по заказу из Грозного.

Кроме того, известно, что Станислав Маркелов представлял интересы участников оппозиционного движения в Белоруссии ("Комсомольская правда" 20 января и "Коммерсант-власть" 26 января 2009 года перечислили некоторые громкие дела, которые вел Маркелов).

СМИ однозначно склонялись к тому, что убийство Анастасии Бабуровой не входило в планы преступников, и она была убита как свидетель, при попытке задержать преступника.

Общественный резонанс

Уже 20 января 2009 года по поводу убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. "Станислав Маркелов зарекомендовал себя как честный человек и патриот с принципиальной гражданской позицией. Этот человек изобличал фашизм и ксенофобию. Он прожил достойную жизнь и погиб за правое дело, - заявил Кадыров, - К Станиславу Маркелову в нашей республике было особое отношение. Его имя было синонимом справедливости и правосудия". РИА "Новости" сообщило, что в тот же день Маркелов посмертно был награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Главные лица РФ - президент и премьер-министр - хранили молчание по поводу произошедшего убийства в течение 10 дней. Лишь 29 января 2009 года президент России Дмитрий Медведев встретился в Кремле с главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым и совладельцем издания Михаилом Горбачевым. В ходе встречи президент передал соболезнования семьям Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой и объяснил столь долгое отсутствие своей реакции на это громкое преступление "нежеланием влиять на следствие".

27 октября 2009 года брат погибшего Станислава Маркелова, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы РФ Михаил Маркелов заявил, что убийство совершила группа лиц, и ему доподлинно известно, "с кем она связана и где сейчас находится". Он также добавил, что знает стрелявшего в Маркелова преступника и его точный адрес. "Открытым остается вопрос, был ли отдельный заказчик убийства, либо организаторы с исполнителями сами были заказчиками, руководствовались собственными мотивами", - уточнил Михаил Маркелов. Убийство корреспондента "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, по данным брата погибшего, спланировано не было: выстрелив ей в голову, киллер избавился от свидетеля.

Следствие и процесс

Вечером 4 ноября 2009 года в Москве в ходе спецоперации были задержаны 29-летний Никита Тихонов и 24-летняя Евгения Хасис. В квартире, где они проживали, было найдено большое количество оружия и боеприпасов. 5 ноября Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил Тихонову и Хасис обвинение "в совершении убийства адвоката Межреспубликанской коллегии адвокатов города Москвы Станислава Маркелова и внештатного корреспондента издательства "Новая газета" Анастасии Бабуровой по пп."а", "ж" ч.2 ст.105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой)". В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал арест Тихонова и Хасис.

6 ноября адвокат Тихонова Евгений Скрипелев сообщил, что его подзащитный признал вину, в ходе дачи показаний Тихонов отрицал причастность к какой-либо националистической группировке. При этом Тихонов заявил, что не планировал убивать журналистку.

Первоначально сообщалось, что задержанные являются бывшими членами запрещенной организации "Русское национальное единство" (РНЕ). Однако лидер РНЕ Александр Баркашов заверил через своего адвоката, что "РНЕ никогда не убивало и не убивает никого". Баркашов отметил, что не знаком с обвиняемыми. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что Тихонов и Хасис были членами националистической организации "Русский образ".

24 декабря 2009 года Никите Тихонову и Евгении Хасис было также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия (ст.222 УК РФ).

29 декабря Никита Тихонов на заседании по продлению его ареста отказался от признательных показаний в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщала "Газета.Ru", Тихонов заявил, что дал показания под давлением следствия. По его словам, ему угрожали убийством его гражданской жены Евгении Хасис, также являющейся обвиняемой по делу об убийстве Маркелова.

24 февраля 2010 года Никите Тихонову была изменена формулировка обвинения - на "Убийство по мотивам политической и идеологической вражды".

В ходе следствия было установлено, что Тихонов и Хасис задумали убить Станислава Маркелова за то, что тот представлял в суде антифашистов и людей, пострадавших от рук националистов. По данным следствия, непосредственно перед убийством Хасис "вела" Маркелова и Бабурову, сообщая об их перемещениях своему напарнику. Тихонов догнал их и расстрелял из пистолета, после чего сел в метро и скрылся.

21 февраля 2011 года Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

28 апреля 2011 года коллегия присяжных заседателей признала Тихонова и Хасис, обвиняемых в убийстве Маркелова и Бабуровой, виновными по всем пунктам обвинения. В вердикте присяжных также было указано, что ни Тихонов, ни Хасис не заслуживают снисхождения.

По основным пунктам обвинения голоса присяжных разделились на 7 против 5 - за признание обвиняемых виновными в совершении двойного убийства и 8 против 4 - по поводу снисхождения. Тихонов также признан виновным в незаконном обороте, хранении и ношении оружия (голоса присяжных также разделились - 7 против 5) и подделке документов.

6 мая 2011 года Московский городской суд на заседании по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой приговорил Никиту Тихонова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, Евгению Хасис - к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима.

14 сентября 2011 года Верховный суд РФ постановил оставить без изменений приговор Тихонову и Хасис, а кассационные жалобы адвокатов подсудимых оставить без удовлетворения.

5 октября 2011 года в городе Запорожье (Украина) от случайного взрыва гранаты погиб Алексей Коршунов, которого в России подозревали в причастности к убийству адвоката Станислава Маркелова и судьи Эдуарда Чувашова. Следственные органы считали, что Коршунов осуществлял слежку за Маркеловым и Бабуровой, был даже сфотографирован и опознан свидетелями. В момент убийства он страховал Тихонова и был готов осуществить убийство сам. А.Коршунов был объявлен в розыск 24 марта 2011 года, тогда же был заочно выписан ордер на его арест.

18 сентября 2014 года в Москве состоялось заседание суда, на котором прокуратура потребовала приговорить Никиту Тихонова, уже осужденного за убийство адвоката Станислава Маркелова, к 20 годам особого режима за создание экстремистского сообщества "Боевая организация русских националистов" (БОРН). Дело рассматривалось в суде в особом порядке, без исследования доказательств, так как подсудимый полностью признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение. "Кавказский узел" вел твит-трансляцию из зала суда. В тот же день Мосгорсуд признал Тихонова виновным в создании экстремистского сообщества "Боевая организация русских националистов" (БОРН) и приговорил к 18 годам лишения свободы.

После оглашения приговора адвокат обвиняемого Алексей Першин сообщил, что обжалует решение Мосгорсуда. "Тихонову вменили все убийства БОРНа, хотя он участвовал только в преступлениях, касавшихся Маркелова и Филатова", - заявил защитник.

29 декабря Верховный суд России отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Тихонову по делу о создании БОРН. Судебная коллегия не смогла рассмотреть жалобу по причине отсутствия автора жалобы - адвоката Тихонова Алексея Першина. Судебный процесс был отложен до 29 января 2015 года.

27 января 2015 года в Московском областном суде состоялось судебное заседание в рамках процесса по делу БОРНа.

В начале заседания прокуратура ходатайствовала об исследовании ряда экспертиз и "прослушки" телефонных разговоров Станислава Маркелова, Никиты Тихонова и Евгении Хасис.

Сторона обвинения заявила о намерении показать присяжным оружие и боеприпасы, изъятые при обысках у участников группировки.

Подсудимые и их адвокаты возразили против представления этих документов и вещественных доказательств присяжным. В итоге судья Александр Козлов частично удовлетворил требования адвокатов и подсудимых, отклонив заявления об оглашении данных, связанных с предполагаемым членом БОРН Алексеем Коршуновым.

На суде были оглашены результаты баллистической экспертизы, а также представлены распечатки телефонных разговоров Тихонова и Хасис. По утверждению гособвинения, судя по распечаткам, Тихонов и Хасис обсуждали убийства своих жертв.

29 января 2015 года Верховный суд РФ оставил в силе и приговор Никиты Тихонова на пожизненное заключение, и дополнительные 18 лет за создание БОРН . Тихонов в настоящее время отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Что сейчас говорят убийцы

Никита Тихонов признается: "спустя несколько лет следствия я понимал, что Станислава Маркелова убил напрасно. Он не представлял такой уж опасности для движения националистов. А убийство Бабуровой и вовсе было простым устранением свидетеля: я понимал это с момента выстрела ей в голову — и это меня угнетало. Такое убийство нельзя оправдать ничем.

Смерть Маркелова и Бабуровой в итоге принесла только зло — и не только их ближним, не только тем, кто их любил, но и нам, которые лишили их жизни, и нашим близким — тем, кто нас любит. Стоит ли убийство какого-то человека страдания наших отцов, матерей, жен, детей? Какой смысл в таком преступлении? Если ты любишь близких — на такое не пойдешь".

Евгения Хасис: "Огромное количество людей, в том числе русские националисты, действия Станислава Маркелова оценивали с огромным знаком минус. Маркелов для националистического правого движения стал объектом негатива, первым кандидатом на какое-то отрицательное воздействие — так это тогда в нашем кругу называлось.

Причина — в его активной деятельности, а не в чем-то еще. Маркелова неоднократно выслеживали, но именно тот случай, когда Никита позвал меня с собой, стал фатальным. И так уж вышло, что я причастна к убийству этого человека" .

Дело Горячева

В отдельное производство было выделено дело другого предполагаемого организатора БОРН Ильи Горячева. Илья Горячев был задержан в Сербии 13 мая 2013 года, а следствие по его делу было завершено в сентябре 2014 года.

По версии следствия, Горячев был одним из организаторов и идеологов БОРН. По данным защиты, лично Илья Горячев обвинен, помимо всего прочего, в причастности к убийствам адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Горячев своей вины не признает.

16 декабря 2014 года Мосгорсуд продлил арест Горячева до 8 марта 2015 года. На заседании Мосгорсуда, состоявшемся 22 декабря 2014 года, Илья Горячев заявил, что не являлся лидером "Боевой организации русских националистов", не принимал участия в акциях группировки. Кроме того, на допросе Горячев полностью отрицал знакомство с Тихоновым и Хасис.

24 июля 2015 года коллегия присяжных единогласно признала Горячева виновным в соучастии в убийствах по мотивам национальной ненависти и вражды, в экстремизме, создании банды и незаконном обороте оружия. Суд приговорил Горячева к пожизненному заключению .

16 февраля 2016 года Судебная коллегия Верховного Суда РФ по уголовным делам определила оставить приговор в силе и отказать в удовлетворении апелляционных жалоб защитникам .

В январе 2022 года Верховный суд России решил не направлять на пересмотр дело Тихонова и Хасис. Тихонов настаивал на замене пожизненного срока на ограниченный во времени период заключения, защита просила направить дело на пересмотр. Евгении Хасис суд сократил срок на год – с 18 лет до 17 лет заключения.

Памятное шествие в годовщину убийства

19 января, день гибели Маркелова и Бабуровой, стал Днем памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды. С 2009 года ежегодно на месте убийства Маркелова и Бабуровой проводятся памятные мероприятия .

Примечания