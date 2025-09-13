×

Кавказский узел

10:34, 13 сентября 2025

Евгения Хасис освободилась из колонии

Евгения Хасис в колонии. Кадр видео "10 канал | Мордовия 24" https://rutube.ru/video/81b9f20102024049efc070ceeea5ce86/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденная в 2011 году по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис вышла на свободу, за ней установлен административный надзор.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2011 года Верховный суд России не удовлетворил кассационные жалобы на приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис, в мае того же года приговоренных соответственно к пожизненному сроку и к 18 годам лишения свободы по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В 2021 году по решению ЕСПЧ дело было отправлено на пересмотр. Однако в январе 2022 года Верховный суд России после допроса бывших присяжных решил не направлять на пересмотр дело, но сократил срок наказания Хасис на год.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, отбывшего срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В деле Буданова Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой".

Евгения Хасис, которая была арестована в 2009 году, вышла на свободу после 16 лет заключения, сообщает сегодня со ссылкой на судебные материалы РИА Новости.

Согласно материалам, Евгения Хасис освобождена из женской исправительной колонии в Мордовии, за ней в конце августа был установлен административный надзор, пишет агентство.

Напомним, Станислав Маркелов был одним из немногих адвокатов, сумевших добиться осуждения военнослужащих за преступления в Чечне. Маркелов говорил с силовиками на понятном им языке и навсегда останется известен своей ролью в судебных делах Юрия Буданова и Сергея Лапина по кличке "Кадет", заявил ранее правозащитник Александр Черкасов.

По данным суда, командир танкового полка Юрий Буданов 27 марта 2000 года захватил 18-летнюю Эльзу Кунгаеву, которую считал снайпером боевиков, и отвез в расположение части. Там офицер допрашивал ее, а затем задушил и приказал солдатам закопать тело. Имелись свидетельства того, что перед смертью девушка подверглась надругательству, однако позже следствие не стало рассматривать этот эпизод, говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство Юрия Буданова".

Житель Чечни Юсуп Темирханов, осужденный в свою очередь за убийство Буданова, умер в колонии и был похоронен 4 августа 2018 года. На его поминки в село Гелдаган съехались десятки тысяч людей, в том числе из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Грузии.

В день похорон Рамзан Кадыров заявил о непричастности Темирханова к убийству Буданова, но признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство Кунгаевой. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты увидели в героизации Темирханова тревожный сигнал о готовности жителей Чечни поддержать "мстителей".

Автор: "Кавказский узел"

