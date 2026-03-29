Арестованы два чиновника мэрии Сочи

Суд заключил под стражу на два месяца вице-мэра Сочи Евгения Горобца. Директор правового департамента Сочи Роман Рябцев, задержанный в один день с Горобцом, заключено под домашний арест на тот же срок.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта стало известно о задержании вице-мэра Сочи Евгения Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова.

Центральный районный суд Сочи заключал на два месяца под стражу заместителя главы города Евгения Горобца, пишет 28 марта "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Чиновник является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

По данным следствия, в августе прошлого года Горобец договорился с местным бизнесменом о передаче земельного участка в районе санатория "Волна" в аренду для последующего выкупа без проведения торгов. Отмечается, что кадастровая стоимость участка превышает 400 миллионов рублей. Следствие считает, что чиновник пытался трудоустроить дочь в коммерческую организацию с формальным исполнением обязанностей, но регулярным получением зарплаты.

Также Центральный районный суд Сочи 28 марта заключил под домашний арест на два месяца директора правового департамента городской администрации Романа Рябцева, который является фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Он был задержан в одни день с Евгением Горобцом.

Следствие утверждает, что к Рябцеву обратился коллега по департаменту, который попросил помочь безвозмездно выделить земельный участок третьему лицу. Рябцев потребовал передать ему 3,5 миллиона рублей для положительного решения вопроса с должностными лицами мэрии, в момент получения упомянутой суммы он и был задержан. Также выяснилось, что Рябцев дал признательные показания и активно взаимодействует со следствием.