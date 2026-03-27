Силовики задержали трех чиновников мэрии Сочи

Вице-мэр Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов задержаны силовиками.

В рамках проверки на причастность к противоправным действиям задержаны замглавы администрации Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

Евгений Горобец занял пост в августе 2024 года. В администрации Сочи он координирует правовые, земельно-имущественные отношения, а также отвечает за муниципальный земельный контроль и инвестиции, сообщается на сайте администрации.

Горобец был одним из координаторов проекта строительства канатного метро в Краснодаре, возглавляя комитет «Экономика города» в составе совета по вопросам стратегического развития при главе Краснодара, пишет 93.ru.

Планы по строительству канатного метро у властей Краснодара появились в 2017 году. Изначально канатную дорогу протяженность 36 километров с 13 станциями видели как еще один вид общественного транспорта и возможность решить проблему пробок.

По данным СМИ, банк в 2019 году выдал городу около 400 тысяч долларов на подготовку проекта для инвесторов. В августе 2023 года идею канатного метро признали неэффективной, решено было отказаться от его строительства.

Должность замглавы Сочи Горобец занимал с лета 2024 года. Чиновник координировал вопросы администрации курорта в сфере правовых, земельно-имущественных отношений, муниципального земельного контроля, инвестиций.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей. В августе 2025 года Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.

21 ноября 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело Алексея Копайгородского и его жены Янины Копайгородской в Верховный суд для определения территориальной подсудности. Верховный суд определил территориальную подсудность дела, и оно было передано на рассмотрение в Мещанский суд Москвы.